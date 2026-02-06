Selçuk-Aydın kara yolunda çökme meydana geldi

İzmir'de dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle çökme yaşanan Selçuk-Aydın kara yolu ulaşıma kapatıldı.

İzmir'de dünden beri etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunun Havutçu mevkisinde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı. Karayolları ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı. Bölgede işletmesi bulunan İbrahim Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem oldu sandık, baktık yol çökmüş. O esnada trafiği durdurmaya çalıştık, yardımcı olduk. Sonra ekipler geldi." dedi. AA

Okunma Sayısı: 300

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.