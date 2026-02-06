Prime göre maaş

En düşük emekli aylığına yönelik 2019’dan bu yana yapılan artışların, yüksek prim ödeyen emekliler açısından “adaletsizlik” tartışmalarını artırdığı belirtilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda emeklilik sistemi ve emekli maaşları için komisyon kuruldu.

Artan eşitleme eleştirileri nedeniyle sistemin kapsamlı biçimde gözden geçirilmesi gündeme geldi. AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının yeterli olmadığını vurgulayarak, yeni bir düzenlemenin Temmuz ayında gündeme gelebileceğini açıkladı. Bakanlıktaki komisyonun, prim–maaş dengesizliğini giderecek revizyonlar üzerinde çalıştığı belirtildi. Haber Merkezi

