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10 TEMMUZ 2026 CUMA - YIL: 57

F-35 umudu

10 Temmuz 2026, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, ekonomik ilişkileri Amerika’yla geliştirmenin Türkiye’nin ciddî manada menfaatine olduğuna işaret ederek, “Bu konuyu aynen Amerika da kabul ediyor. Bu süreci bu şekilde devam ettireceğiz. Bu ikili görüşmelerimizde gerek Sayın Başkan gerekse bizler bu konularda mutabıkız. İşte en önemlisi az önce de gündeme geldi, F-35 konusu. F-35 konusunda da Sayın Trump, aslında Türkiye’ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah, F-35’lerin Türkiye’ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya ‘Amerika verdiği sözü tuttu.’ diyecek” diye konuştu.

AA

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  • Mehmet Kaşlıoğlu

    10.07.2026 12:04:30

    "Umut fakirin ekmeğidir;Ye mehmet ye ! " "Leyleğin ömrü lak lak ile geçer ! " "Ölme eşşeğim ölme,bahar gelecek,yonca yersin ! "

Risale-i Nur Külliyatı

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