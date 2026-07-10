İBB davasında 7 kişiye tahliye

İBB davasında ara kararını açıklayan Mahkeme, 7 kişinin tahliyesine hükmetti.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Medya A.Ş. çalışanı Ceyda Kıryak, İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay, İSFALT Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ve Kültür A.Ş. Etkinlik ve Organizasyon Şefi Metin Bal’ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme Başkanı, bir sonraki tutukluluk incelemesinin 6 Ağustos’ta yapılacağını bildirdi. Sonraki duruşma 17 Ağustos’a bırakıldı. İstanbul - Anka

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