Avrupa basını: Tek kazanan Putin

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da ağırladığı Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile kameralar önünde yaşadığı şiddetli tartışma, Avrupa basınının ana gündem maddesi oldu.

Avrupalı bazı liderlerden Zelenskiy'ye destek İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan bugüne dek süren ABD-Avrupa ittifakı, pek çok gazeteye göre yaşananlardan son derece olumsuz etkileniyor. İtalyan Corriere della Sera’da yer alan yorumda, söz konusu diyalogtan kazançlı çıkanın Rusya lideri olduğu şu şekilde dile getirildi: “Bu turun tek bir kazananı var o da Putin. Sözlü atışmalar ve Zelenskiy’nin Beyaz Saray’dan “kovulması”, başarısız olan mineral anlaşması, iptal edilen basın toplantısı… Daha kötüsü olamazdı. Ukrayna, en önemli ve vazgeçilmez müttefikini kaybetme riskiyle karşı karşıya.” Haber Merkezi

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