Avrupa’da ikinci dalga alarmı

Avrupa’da vak’a sayıları artıyor. Birçok ülkede ikinci dalga endişesi yaşanırken, yeni tedbirler gündeme taşınıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vak’alara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs sebebiyle 648 binden fazla kişi öldü, virüs belirlenen yaklaşık 10 milyon kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 5 milyon aktif vak’a bulunuyor. BBC’deki habere göre Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Cuma günü koronavirüs vak’a sayısının 285 bine yakın artış kaydettiğini ve bunun bugüne dek kayıtlara geçen en yüksek artış olduğunu, en fazla vak’a artışının ise ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’da görüldüğünü açıkladı. Avrupa’da birçok ülkede de koronavirüs vak’alarının yeniden artması üzerine yetkililer halkı ihtiyatlı olmaya çağırdı. İspanya’da sağlık yetkilileri koronavirüs salgınında “ikinci dalganın” başlamış olabileceğini söyledi. Fransa, Almanya ve Belçika’da da vak’a sayılarında büyük artış oldu. Yaz tatili sezonu devam ederken halka dikkatli olmaları uyarısı yapıldı ve kısıtlamalar da dahil yeni tedbirlerin alınması gündeme geldi.

Yeni sınırlamalar kapıda

Madrid eyalet hükümeti ise gece buluşan insan sayısına yönelik yeni sınırlamalar getirmeyi planlıyor. Madird’deki Barajas Havalimanı’na Mayıs ayından bu yana 77 kişinin koronavirüs pozitif halde geldiğinin tesbit edilmesi üzerine, eyalet hükümeti, merkezi hükümete, havalimanlarında denetimleri artırması çağrısı yaptı. Fransa’da halk sağlığı yetkilileri, Perşembe günü 1062 yeni vak’a tesbit edildiğini, bakımevlerindeki 75 yaş üzeri yaşlıların yanı sıra gençlerde de vaka artışına rastlandığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Cuma günü savunma konseyi ile bir toplantı yaparak vak’a sayılarındaki artış ve alınabilecek yeni tedbirler konusunu görüştü. Bu tedbirler arasında Belçika ve İspanya ile sınırda kontrollerin arttırılması ve uluslar arası yolcular için havalimanlarında karantina tedbirleri de gündeme gelebilir. Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI) Cuma günü 815 yeni vak’a tesbit edildiğini açıkladı. Bu rakam bir hafta önce 583, önceki hafta ise 395 olmuştu. Son dönemlerde mezbaha ve et fabrikalarında ortaya çıkan vak’alar dışta tutulursa bu, Mayıs ayı ortalarından bu yana en yüksek artışı ifade ediyor.

Tedbirleri erken alalım

İspanya’da sağlık bakanlığı, Perşembe günü 971 yeni koronavirüs vak’ası tesbit edildiğini açıkladı. Bu, kısıtlamaların kaldırıldığı Haziran ayı sonundan beri en yüksek rakam oldu. Cuma günü ise 922 yeni vak’a kaydedildi. Bakanlık, ülke çapında 281 aktif salgın noktası bulunduğunu kaydetti. İspanya âcil sağlık merkezi

yardımcısı Maria Jose Sierra, “İkinci dalga başlamış olabilir, ama en önemli konu bu değil. En önemlisi, bizim olan bitenleri takip edip gereken tedbirleri erkenden almamız” diye konuştu. Sierra, “Salgın eğrisinin yükseldiği açık, ama içinde bulunduğumuz durumu anlamak için bekleyelim” dedi.

