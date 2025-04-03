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3 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Avustralya'da son 50 yılın en büyük sel felaketi: Yüz bin hayvan telef oldu

03 Nisan 2025, Perşembe 15:52
Avustralya’nın Queensland eyaletindeki sellerde 100 bini aşkın çiftlik hayvanı telef oldu. Öte yandan Yunanistan’da şiddetli yağışlar, geniş çaplı maddî zarara yol açtı.

Avustralya’nın Queensland eyaletinde şiddetli yağışların sebep olduğu sellerde 100 binden fazla çiftlik hayvanının kaybolduğu belirtildi.

ABC News’ün haberine göre, Queensland’ın kırsal kesimlerinde bir haftadır süren şiddetli yağışlar sonucunda bölgede “son 50 yılın en büyük sel felaketi” yaşanıyor.

Sel sularının yayıldığı bölgelerdeki çiftliklerde sığır, koyun, keçi ve at dahil 100 binden fazla hayvan sürüklenerek kayboldu.

Bu arada sel sebebiyle yüzlerce ev tahliye riskiyle karşı karşıya. Queensland Tarım Bakanı Tony Perrett de su taşkınlarını “felaketin büyüklüğünün sadece ilk belirtileri” olarak niteledi. Yerel tarım sanayi kuruluşu “AgForce”dan yapılan açıklamada, bölgede bazı çiftliklerin, mevcut sürülerinin neredeyse tamamını kaybetmiş olabileceğini ifade etti.

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