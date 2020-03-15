Avustralya'ya girecek herkese tecrit uygulaması

Avustralya Başbakanı Morrison, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülkeye girecek herkesin kendini 14 gün tecrit etmesi şartı getirdiklerini açıkladı.

Başbakan Scott Morrison, Sydney’de düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik alınan yeni tedbirleri açıkladı. "Avustralya'ya gelen herkesin 14 gün boyunca kendini tecrit etmeleri gerekecek. Bu çok önemli." diyen Morrison, uluslararası yolcu gemilerinin 30 gün boyunca Avustralya limanlarına yanaşmalarının da yasaklandığını bildirdi. Bakanlar Kurulu toplantısının, video konferans yöntemiyle yapılacağını belirten Başbakan Morrison, söz konusu tedbirlerin gece yarısından itibaren geçerli olacağını kaydetti. Morrison'dan "sosyal mesafe" tavsiyesi Morrison ayrıca, Avustralyalılara diğer insanlarla el sıkışmamayı ve daha fazla “sosyal mesafe” uygulamalarını tavsiye etti. Kovid-19'dan 3 kişinin öldüğü Avustralya’da, vaka sayısı 250’yi geçti. AA

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