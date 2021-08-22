Avusturya Başbakanı: Benim dönemimde Afgan mülteci almayacağız

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yeni Afgan mültecilerin ülkesine gelmesine karşı olduğunu söyledi.

Televizyon kanalına röportaj veren Kurz, "Gönüllü olarak daha fazla mülteci ağırlamamıza açıkça karşıyım ve ben başbakan olduğum sürece bu gerçekleşmeyecek." dedi. Afganistan'da Avrupa Birliği kurumları adına çalışan Afganların iltica edebileceği ülkeler arasında bir seçenek olarak Avusturya'nın bulunmadığını ifade eden Başbakan, "Daha fazla kişiyi kabul etmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Tam aksini düşünüyorum." şeklinde konuştu. Euronews Türkçe

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