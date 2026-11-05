"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Muhalefetten Bakan Şimşek’e "fon" protestosu!

05 Kasım 2026, Perşembe 13:18
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri öncesi "fon krizi" tansiyonu yükseltti. Yaklaşık 455 bin kişinin mağdur olduğunu ve 800 milyar liralık vurgun yapıldığını iddia eden muhalefet milletvekilleri, manipülasyonu önceden bildiğini açıklayan Bakan Mehmet Şimşek'i istifaya davet etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri başlamadan önce tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri, kamuoyunda büyük yankı uyandıran "fon krizi" sebebiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i sert sözlerle protesto ederek istifaya davet etti. Komisyonda AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında çıkan sözlü tartışma sebebiyle oturuma ara verildi.

"455 bin mağdur var, SPK raporunda tek kelime yok"

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) faaliyet raporuna çok sert tepki gösterdi. Fon krizinde 455 bin 758 kişinin mağdur olduğunu ve aileleriyle birlikte bu durumdan etkilenenlerin sayısının 5 milyona ulaştığını belirten Akay, "Bu raporda fon vurgunuyla ilgili tek bir kelime dahi yok. Bu rapor bizim için yok hükmündedir. Düzenleyen herkes görevden alınmalıdır" dedi.

"Bir yıl önce 'Biliyoruz' dediniz, neden önlem almadınız?"

Muhalefet vekilleri, Bakan Şimşek’in geçmişte fonlardaki manipülasyonlara yönelik yaptığı "farkındayız" açıklamasını hatırlatarak sert eleştirilerde bulundu:

  • Özgür Karabat (CHP İstanbul Milletvekili): "Bakan bir yıl önce 'biliyoruz' demişti. Neyi biliyor ve neden açıklamıyor? Bir yıl geçti; milyonların, tüyü bitmemiş yetimin birikimi hiç edildi. Millet soyulurken bakan seyretti."
  • Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (CHP Manisa Milletvekili): "Bakan manipülasyonun farkında olduğunu bir konferansta söylüyor, o konferansın sponsoru ise bir yatırım şirketi. Bu fotoğraf her şeyi özetliyor. Bizim talebimiz istifa etmesidir."
  • Cavit Arı (CHP Antalya Milletvekili): "Bunu biliyordunuz da neden önlemini almadınız? Neden arada geçen bir yıllık sürede 800 milyara yakın bir dolandırıcılığa, vurguna göz yumdunuz?"

Oturuma ara verildi

Bakan Mehmet Şimşek salona girip milletvekilleriyle tokalaştığı sırada muhalefet sıralarından "Fon krizinde en büyük sorumluluk sizin, bu kadar insan niye mağdur oldu?" sesleri yükseldi.

Görüşmeler başlamadan önce İYİ Partili Erhan Usta’nın usul itirazında bulunması ve konuşma sürelerinin esnetilmesini talep etmesi üzerine AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında sözlü kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, oturuma 5 dakika ara verdi. Bakan Şimşek salonu terk ederken, gerginliğin yatışmasının ardından komisyon görüşmeleri yeniden başladı. (ANKA)

Etiketler: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2027 bütçe görüşmeleri, Mehmet Şimşek, fon krizi, SPK
Okunma Sayısı: 335
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa, bomba ihbarlarıyla alarmda!

    Uzman Diyanet-Sen’den mülakat sisteminde “Adalet” çağrısı

    Bahçelievler'de inşaatın temel kazısında göçük!

    Maden işçilerinin hak arayışı sürüyor: Üretim durduruldu!

    Emekli vatandaş: "Odun kömür kaldı, battaniyeye sarılıp oturacağız"

    Muhalefetten Bakan Şimşek’e "fon" protestosu!

    Kastamonu'da iş makinesi çayda mahsur kaldı

    Herzog'dan Netanyahu'ya uyarı: "Batı Şeria'da iç savaş yaklaşıyor!"

    Fatma Betül Sayan Kaya ile 2 şüpheli adliyede

    Berlin'den Mekke'ye yürüyen eski oyuncu Türkiye'de: "Bu yolculuk Allah'a yakınlaşma yolculuğu"

    TBMM'de 'Mekke Anlaşması' hareketliliği!

    Netanyahu'dan koalisyon açıklaması: "İsrail'in varlığını tehdit eder"

    Bavyera Eyalet Başbakan Yardımcısı ölü bulundu

    Siber Güvenlik Başkanlığından dolandırıcılık uyarısı: Güncel olmayan iOS işletim sistemlerine dikkat!

    2 şehir için turuncu, 17 şehir için sarı kodlu uyarı

    İsrail lobisine rağmen kazandı - Abdul el-Sayed, Senatoya giren ilk Müslüman olarak tarihe geçti

    Hac ve Umre kapsam dışı - Suudi Arabistan'la vize muafiyeti anlaşması 6 Kasım’da yürürlüğe giriyor

    Türkiye’ye kış geliyor: İlk kar görülebilir

    Yaz saati gitsin, kış saati gelsin

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hac ve Umre kapsam dışı - Suudi Arabistan'la vize muafiyeti anlaşması 6 Kasım’da yürürlüğe giriyor
    Genel

    Türkiye’ye kış geliyor: İlk kar görülebilir
    Genel

    İsrail lobisine rağmen kazandı - Abdul el-Sayed, Senatoya giren ilk Müslüman olarak tarihe geçti
    Genel

    'Soygun sizi rahatsız etmiyor mu?'
    Genel

    Fon soygunu ahlâkî yıkımı da ortaya çıkardı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yaz saati gitsin, kış saati gelsin
    Genel

    'İlave zam ve kalıcı refah payı verilmeli'
    Genel

    Trump kaybetti - Demokratlar tarihî zaferlere imza attı
    Genel

    2 şehir için turuncu, 17 şehir için sarı kodlu uyarı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.