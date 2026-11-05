Muhalefetten Bakan Şimşek’e "fon" protestosu!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri öncesi "fon krizi" tansiyonu yükseltti. Yaklaşık 455 bin kişinin mağdur olduğunu ve 800 milyar liralık vurgun yapıldığını iddia eden muhalefet milletvekilleri, manipülasyonu önceden bildiğini açıklayan Bakan Mehmet Şimşek'i istifaya davet etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri başlamadan önce tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri, kamuoyunda büyük yankı uyandıran "fon krizi" sebebiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i sert sözlerle protesto ederek istifaya davet etti. Komisyonda AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında çıkan sözlü tartışma sebebiyle oturuma ara verildi.

"455 bin mağdur var, SPK raporunda tek kelime yok"

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) faaliyet raporuna çok sert tepki gösterdi. Fon krizinde 455 bin 758 kişinin mağdur olduğunu ve aileleriyle birlikte bu durumdan etkilenenlerin sayısının 5 milyona ulaştığını belirten Akay, "Bu raporda fon vurgunuyla ilgili tek bir kelime dahi yok. Bu rapor bizim için yok hükmündedir. Düzenleyen herkes görevden alınmalıdır" dedi.

"Bir yıl önce 'Biliyoruz' dediniz, neden önlem almadınız?"

Muhalefet vekilleri, Bakan Şimşek’in geçmişte fonlardaki manipülasyonlara yönelik yaptığı "farkındayız" açıklamasını hatırlatarak sert eleştirilerde bulundu:

Özgür Karabat (CHP İstanbul Milletvekili): "Bakan bir yıl önce 'biliyoruz' demişti. Neyi biliyor ve neden açıklamıyor? Bir yıl geçti; milyonların, tüyü bitmemiş yetimin birikimi hiç edildi. Millet soyulurken bakan seyretti."

"Bakan bir yıl önce 'biliyoruz' demişti. Neyi biliyor ve neden açıklamıyor? Bir yıl geçti; milyonların, tüyü bitmemiş yetimin birikimi hiç edildi. Millet soyulurken bakan seyretti." Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (CHP Manisa Milletvekili): "Bakan manipülasyonun farkında olduğunu bir konferansta söylüyor, o konferansın sponsoru ise bir yatırım şirketi. Bu fotoğraf her şeyi özetliyor. Bizim talebimiz istifa etmesidir."

"Bakan manipülasyonun farkında olduğunu bir konferansta söylüyor, o konferansın sponsoru ise bir yatırım şirketi. Bu fotoğraf her şeyi özetliyor. Bizim talebimiz istifa etmesidir." Cavit Arı (CHP Antalya Milletvekili): "Bunu biliyordunuz da neden önlemini almadınız? Neden arada geçen bir yıllık sürede 800 milyara yakın bir dolandırıcılığa, vurguna göz yumdunuz?"

Oturuma ara verildi

Bakan Mehmet Şimşek salona girip milletvekilleriyle tokalaştığı sırada muhalefet sıralarından "Fon krizinde en büyük sorumluluk sizin, bu kadar insan niye mağdur oldu?" sesleri yükseldi.

Görüşmeler başlamadan önce İYİ Partili Erhan Usta’nın usul itirazında bulunması ve konuşma sürelerinin esnetilmesini talep etmesi üzerine AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında sözlü kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, oturuma 5 dakika ara verdi. Bakan Şimşek salonu terk ederken, gerginliğin yatışmasının ardından komisyon görüşmeleri yeniden başladı. (ANKA)