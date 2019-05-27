Avusturya'da siyasi kriz: Başbakan görevden alındı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasını kaybetti. Kurz böylece ülke tarihinin güvensizlik oylaması sonucu görevden alınan ilk başbakanı oldu.

Ana muhalefetteki Sosyal Demokratlar tarafından verilen önergeye geçen haftaya kadar Kurz'un iktidar ortağı olan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) de destek verdi. Euronews Türkçe

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