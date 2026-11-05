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5 KASIM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Emekli vatandaş: "Odun kömür kaldı, battaniyeye sarılıp oturacağız"

05 Kasım 2026, Perşembe 13:36
Kış mevsimi kendini göstermeye başlarken hala soba kullanmak zorunda olan vatandaşlar soba ve odun alırken ekonomik olarak zorlandıklarını ifade ettiler. Emekli bir vatandaş, "Maaşımız ekmeğe yetti de odun, kömür kaldı. Battaniyeye sarılıp oturacağız" dedi.

 

Havaların soğumaya başlamasıyla halkın ısınma meselesi de gündemde. Hala soba kullanmak durumunda olan dar gelirli insanlar soba ve odun alırken ekonomik olarak zorlandıklarını ifade ettiler. Emekli bir vatandaş "Maaşımız ekmeğe yetti de odun, kömür kaldı. Battaniyeye sarılıp oturacağız" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bazı vatandaşlar havaların soğuması ile birlikte soba ve odun almakta zorlandıklarını ifade ettiler.

Osmaniyeli bir vatandaş, "Odun aldık şükür. Gücümüzün yettiği kadar, 5-6 torba. 10 torba tahta kırığı. Çuvalı 200 lira odunların" dedi.

Bir başka vatandaş, "Odun, soba hiçbirini alamadım. Maddi durumlarım elverişli değil. Çok pahalı fiyatlar olduğu için gücümüz yetmiyor. Odunun tonu 5-7 bin lira arası. Soba 7-8 bin lira, onu da dediğim gibi yenileme şansımız yok. Boruları çürüyor ama gelir düzeyimiz yok. Destek bir yerden olmazsa üşürüz" şeklinde konuştu.

"Soba, odun hiçbirisi yok"

Başka bir vatandaş, "Soba, odun hiçbirisi yok, perişanız. Odun alamadık, çok pahalı. Soba da çok pahalı diyorlar. Biz daha sormadık. Vallahi alamıyoruz, keşke alsak" şeklinde konuştu.

Emekli bir vatandaş ise "Maaşımız ekmeğe yetti de odun kömür kaldı. Battaniyeye sarılıp oturacağız" ifadelerini kullandı.

"Kimseyi üzmek istemiyorum"

Soba satıcısı Hidayet Billur ise şöyle konuştu: "Aylık alıyor, maaşı yetmiyor. Üzülüyorum millete. Bazen veriyorum, getiriyorsa getiriyor, getirmiyorsa Allah rızası için veriyorum gidiyor. 'Sobam yok' diyor mesela, '1000 lira alacaksan benden 800 lira al, masrafını al' diyor, ben de veriyorum gidiyor. Belki Allah razı olsun derse onun sevabını alırız. Mesela on lira harcayacaksa, beş lira harcıyor, fazla harcayamıyor.

Gelmiş titriyor ne yapayım? Emekli de var fakir, emekli olmayan da var, devletten yaşlılık aylığı alan var, onlar geliyorlar. Ne yapayım? 'Az alıyoruz kardeşim, yetmiyor' diyor. 'Ekmeği alsak sobayı alamıyoruz, sobayı alsak şunu alamıyoruz, bunu alamıyoruz' diyor. Veriyorum Allah rızası için, fakire, fukaraya veriyoruz. Ben de onları üzmek istemiyorum. Ne yapayım?" (ANKA)

Etiketler: Emekli, kış mevsimi, dar gelirli, ısınma sorunu, soba, odun, kömür
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