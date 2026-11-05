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5 KASIM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Bavyera Eyalet Başbakan Yardımcısı ölü bulundu

05 Kasım 2026, Perşembe 08:48
Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı Hubert Aiwanger'in Berlin’de bir otelde ölü bulunduğu bildirildi.

 

 

Almanya'da Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı Hubert Aiwanger'in Berlin’de bir otelde ölü bulunduğu bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, aynı zamanda Özgür Seçmenler Partisi Genel Başkanı da olan Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı 55 yaşındaki Aiwanger, Berlin'de bulunan Neuer Fritz Oteli'nde ölü bulundu. Aiwanger'in ölüm sebebine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2008'de ilk kez Bavyera Eyalet Meclisine giren Aiwanger, 2018 seçimlerinin ardından eyalet başbakan yardımcılığı görevini üstlenmişti. 

26 Ocak 1971’de Aşağı Bavyera’nın Ergoldsbach kasabasında doğan Aiwanger, ziraat mühendisliği eğitimini 1995’te tamamladı. Siyasete girmeden önce ailesinin çiftliğinde çalıştı. Tanja Schweiger ile evli olan Aiwagner iki erkek çocuk babasıydı. (ANKA)

Etiketler: Almanya, Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı, Hubert Aiwanger, Berlin
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