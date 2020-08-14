Belçika, eğitime 1 Eylül'de başlayacak

Belçika'da okulların ülke genelinde "sarı kod" ile 1 Eylül'de eğitime başlayacağını açıklayan Flaman Eğitim Bakanı Weyts, lise öğrencilerine maske kullanımının zorunlu olacağını belirtti.

Flaman Eğitim Bakanı Ben Weyts, yaptığı açıklamada, uzman görüşleri tüm bölge temsilcileriyle ele alındıktan sonra okulların açılmasına karar verildiğini duyurdu. Okulların ülke genelinde "sarı kod" ile 1 Eylül'de eğitime başlayacağını açıklayan Weyts, lise öğrencilerine maske kullanımının zorunlu olacağını belirtti. Üçüncü kişilerin okullara girişinin kısıtlanacağını ifade eden Weyts, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış olması halinde bölgesel tedbirler alınabileceğine dikkati çekti. Bu durumda "turuncu kod"a geçileceği bilgisini veren Weyts, okulların bireysel olarak düzenlemeler yapabileceklerini kaydetti. Belçika genelinde Kovid-19 vakalarının artmasının ardından okulların açılıp açılmayacağı merak konusu olmuştu. Martta uzaktan eğitime geçilen Belçika'da mayısta okullar kademeli açılmıştı. Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 76 bin 191'e yükselirken salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 916'ya ulaştı. AA

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