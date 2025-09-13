Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Darbelerin panzehiri tam demokrasi

ASKERÎ VE SİVİL VESAYETLERDEN KURTULMANIN YEGÂNE ÇARESİ; DEMOKRASİ, ADALET VE HÜRRİYETİN TESİS EDİLMESİ. BU İKLİMİN YAŞANMASI İÇİN DE HALKIN KENDİ HUKUKUNA MEŞRU YOLLARLA SAHİP ÇIKMASI GEREKİYOR.

İzleri hâlâ silinmedi - 12 Eylül münafıkâne darbesinin 45.yıl dönümü

HALK DA DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMALI - DAHA ÇOK HÜRRİYET, DAHA ÇOK ADALET

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde, “Darbelerin panzehİri daha çok demokrasi, daha çok adalet, daha çok hürriyettir” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 12 Eylül darbesinin 45. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Kırk beş yıl önce yaşanmış, memlekete yaşatılmış bir kötülüğün, organize bir suçun, adeta yaşamayan, o tarihte doğmamış olanlar da tanık olsun gayretiyle yeniden sahnelendiği günlerden geçiyoruz” dedi. Uysal, darbelere doğrudan maruz kalmış bir siyasî hareketin mensubu, murisi olarak yıllarıdır darbelerin bir zihniyet meselesi olduğu, darbe yapmak için silaha değil silâha dönüşen herhangi bir aparata ihtiyaç olduğu, dolayısıyla medya ile yargı ile de darbe yapılacağını söylediklerini belirtti.

Daha çok adalet, daha çok hürriyet şart

Uysal, “Birçok defa hatırlattığımız gibi darbelerin panzehiri daha çok demokrasi, daha çok adalet, daha çok hürriyettir. Türkiye’de darbelerin izlerini silecek olan yegane şey budur. 12 Eylül’ün bu ‘süregelen’ halini değiştirmek için evvela bu darbenin kurguladığı ekonomik, sosyal ve siyasî hayatı demokrasiyi içselleştirecek biçimde değiştirmek gerekmektedir” diyerek “Darbelerin mağduriyetini gerçekten yaşamış demokrat geleneğin temsilcilerini,12 Eylül’de seçilmiş hükümetin Başbakanı olarak darbecilerin ilk hedefi olmuş Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel’i ve ahirete intikal etmiş tüm demokrasi taraftarlarını rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara

