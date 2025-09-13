"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Bediüzzaman'ın Talebelerinden Mahmut Çalışkan’ı rahmetle yâd ediyoruz

13 Eylül 2025, Cumartesi 01:04
Bediüzzaman Said Nursî’nin Emirdağ'da tanıdığı Çalışkanlar Hânedânı'nın en küçüğü olan, talebelerinden Mahmut Çalışkan’ı vefat yıldönümünde dualarla ve rahmetle anıyoruz.

Emirdağlı Mahmut Çalışkan Ağabey 1938 doğumludur. Şeyh Ali Efendinin en küçük oğludur. Bediüzzaman Hazretleri 1944 senesinde mecburi ikamet etmek üzere Emirdağ’ına gönderildiğinde altı yaşındadır. Mahmut Çalışkan, Hz. Üstad’ın hizmetlerinde bulunmuş ve iki seneden fazla şoförlüğünü yapmış bahtiyar ağabeylerimizdendir. Yabancı bir yere, gurbete, kimsesiz, yaşlı haliyle gönderilen Said Nursi’ye daha ilk Emirdağ gününden itibaren Üstad’ın tabiriyle ‘Çalışkanlar Hanedanı’ sadakatle sahip çıkıyor. Çalışkanlar Hanedanı yaş sırasıyla; Osman, Abdullah, Mehmet, Hasan, Ahmed ve Mahmut Çalışkan olarak altı kardeştirler. Bir de onların evlatları var... Mehmet Çalışkan’ın evladı Ceylan Çalışkan, varis ve vekil olarak Hz. Üstad’ın en yakın talebelerindendir. Mahmut Çalışkan, Ceylan Çalışkan’ın amcasıdır. Fakat amca Mahmut, yeğen Ceylan’dan yedi yaş küçüktür. Hânedânın yetişkinlerinin ekseriyeti Said Nursî ile birlikte Afyon Hapishanesi'ne götürüldüğü zaman henüz on yaşında olmasına rağmen ziyaret günlerinde o da gitti ve kendisine tekabül eden hizmetleri gördü.

 

Mahmut Ağabeyin rüyası

Mahmut Çalışkan’ın en masum döneminde, 1953 senesinde, 15 yaşında iken gördüğü sadık bir rüya var. Hz. Üstad bu rüyaya çok önem veriyor ve hemen lâhika mektubu olarak neşrettiriyor. Rüyasında Stalin, Üstadın evine girmek ister. Yanında bulunan talebeleri mani olmaya çalışırlar. Stalin dış kapıdan içeri girer. Merdivenlere doğru yürür. O sırada Üstad elinde bir keserle merdivenden aşağı inmektedir. Stalinle Üstad merdivende karşılaşırlar. Stalin Üstadı iterek oturduğu yere çıkmak ister. Yanında bulunan talebeleri Zübeyir, Ceylan bu olayı seyretmektedirler. Üstad Stalin’in kafasına vurarak, Stalini öldürdürür. Bu rüyayı Mahmut Çalışkan Üstada anlattığında Üstad dizleri üzerine doğrularak “kardeşlerim Risale-i Nur komünizmin belini kırmıştır. Daha doğrultamaz.” Bahsedilen rüyanın tarihlerini araştırınca, Stalin’in ölüm tarihi ile rüya tarihi birbirini tutmaktadır. Stalin 5 Ekim 1953 tarihinde ölmüştür.

“Üstad gençlere ümitle baktı”

Mahmut Çalışkan, kendisiyle yapılan bir röportajında Bediüzzaman Said Nursî’den şöyle bahsediyor: “Üstad gençlerle çok ilgilenirdi. Özellikle üniversitelilerle çok ilgilenirdi. Hasta olsa bile üniversiteli gençleri zinhar kabul ediyordu. ‘Bunlar geleceğin Nur Talebesi olacaklar hem okuyacaklar hem neşredecekler’ diyordu.” Üstad ve Nurlara samimiyetle sahip çıkan Çalışkanlar hanedanından olan Mahmut Çalışkan, 13 Eylül 2016’da vefat etmiştir. Bu vesileyle vefat yıl dönümünde rahmetle yâd ediyoruz. 

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Basına baskı tam gaz

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Darbelerin panzehiri tam demokrasi

    Yargı kararlarının ekonomik maliyeti de hesaplanmalı

    Dışişleri Bakanı Fidan: AB’ye tam üyelik stratejik hedefimiz

    Demokrat Parti Sözcüsü Altıntaş: Artık bu kısır döngüyü kırmak zorundayız

    Özel: Demokratlar birlikte direnmeli

    Aile tahrip ediliyor

    Avrupalı 158 siyasetçiden hükümetlere çağrı: 'Küresel Sumud Filosu'nu koruyun!

    Nepal'deki protestolarda ölü sayısı 51'e yükseldi

    1 milyon kişinin tehciri DSÖ'yü dehşete düşürdü

    İzleri hâlâ silinmedi - 12 Eylül münafıkâne darbesinin 45.yıl dönümü

    Edirne'deki Göl Baba sulak alanı adeta vahaya döndü

    Polonya hava sahasını ihlal eden Rus İHA'larına "hata olmuş olabilir" dedi

    Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılmayı reddeden 6 askere hapis cezası

    "Zenginleştirilmiş uranyum stokları bombalanan tesislerin altında kaldı"

    206 Japon milletvekilinden hükümete 'Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı

    45 yıl geçti izleri duruyor

    12 Eylül öncesi

    Küresel ihtilâlin annesi... veya “Kara Eylül...”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Darbelerin panzehiri tam demokrasi
    Genel

    Demokrat Parti Sözcüsü Altıntaş: Artık bu kısır döngüyü kırmak zorundayız
    Genel

    Dışişleri Bakanı Fidan: AB’ye tam üyelik stratejik hedefimiz
    Genel

    Basına baskı tam gaz
    Genel

    Yargı kararlarının ekonomik maliyeti de hesaplanmalı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Bediüzzaman'ın Talebelerinden Mahmut Çalışkan’ı rahmetle yâd ediyoruz
    Genel

    Ölümü sevdiren Yazar: Selim Gündüzalp

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.