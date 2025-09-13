Bediüzzaman'ın Talebelerinden Mahmut Çalışkan’ı rahmetle yâd ediyoruz

Bediüzzaman Said Nursî’nin Emirdağ'da tanıdığı Çalışkanlar Hânedânı'nın en küçüğü olan, talebelerinden Mahmut Çalışkan’ı vefat yıldönümünde dualarla ve rahmetle anıyoruz.

Emirdağlı Mahmut Çalışkan Ağabey 1938 doğumludur. Şeyh Ali Efendinin en küçük oğludur. Bediüzzaman Hazretleri 1944 senesinde mecburi ikamet etmek üzere Emirdağ’ına gönderildiğinde altı yaşındadır. Mahmut Çalışkan, Hz. Üstad’ın hizmetlerinde bulunmuş ve iki seneden fazla şoförlüğünü yapmış bahtiyar ağabeylerimizdendir. Yabancı bir yere, gurbete, kimsesiz, yaşlı haliyle gönderilen Said Nursi’ye daha ilk Emirdağ gününden itibaren Üstad’ın tabiriyle ‘Çalışkanlar Hanedanı’ sadakatle sahip çıkıyor. Çalışkanlar Hanedanı yaş sırasıyla; Osman, Abdullah, Mehmet, Hasan, Ahmed ve Mahmut Çalışkan olarak altı kardeştirler. Bir de onların evlatları var... Mehmet Çalışkan’ın evladı Ceylan Çalışkan, varis ve vekil olarak Hz. Üstad’ın en yakın talebelerindendir. Mahmut Çalışkan, Ceylan Çalışkan’ın amcasıdır. Fakat amca Mahmut, yeğen Ceylan’dan yedi yaş küçüktür. Hânedânın yetişkinlerinin ekseriyeti Said Nursî ile birlikte Afyon Hapishanesi'ne götürüldüğü zaman henüz on yaşında olmasına rağmen ziyaret günlerinde o da gitti ve kendisine tekabül eden hizmetleri gördü.

Mahmut Ağabeyin rüyası

Mahmut Çalışkan’ın en masum döneminde, 1953 senesinde, 15 yaşında iken gördüğü sadık bir rüya var. Hz. Üstad bu rüyaya çok önem veriyor ve hemen lâhika mektubu olarak neşrettiriyor. Rüyasında Stalin, Üstadın evine girmek ister. Yanında bulunan talebeleri mani olmaya çalışırlar. Stalin dış kapıdan içeri girer. Merdivenlere doğru yürür. O sırada Üstad elinde bir keserle merdivenden aşağı inmektedir. Stalinle Üstad merdivende karşılaşırlar. Stalin Üstadı iterek oturduğu yere çıkmak ister. Yanında bulunan talebeleri Zübeyir, Ceylan bu olayı seyretmektedirler. Üstad Stalin’in kafasına vurarak, Stalini öldürdürür. Bu rüyayı Mahmut Çalışkan Üstada anlattığında Üstad dizleri üzerine doğrularak “kardeşlerim Risale-i Nur komünizmin belini kırmıştır. Daha doğrultamaz.” Bahsedilen rüyanın tarihlerini araştırınca, Stalin’in ölüm tarihi ile rüya tarihi birbirini tutmaktadır. Stalin 5 Ekim 1953 tarihinde ölmüştür.

“Üstad gençlere ümitle baktı”

Mahmut Çalışkan, kendisiyle yapılan bir röportajında Bediüzzaman Said Nursî’den şöyle bahsediyor: “Üstad gençlerle çok ilgilenirdi. Özellikle üniversitelilerle çok ilgilenirdi. Hasta olsa bile üniversiteli gençleri zinhar kabul ediyordu. ‘Bunlar geleceğin Nur Talebesi olacaklar hem okuyacaklar hem neşredecekler’ diyordu.” Üstad ve Nurlara samimiyetle sahip çıkan Çalışkanlar hanedanından olan Mahmut Çalışkan, 13 Eylül 2016’da vefat etmiştir. Bu vesileyle vefat yıl dönümünde rahmetle yâd ediyoruz.