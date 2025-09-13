Basına baskı tam gaz

Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği (P24) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Expression Interrupted platformu, İfade ve Basın Özgürlüğü Gündemi raporlarının 2025 yılına ait ikinci sayısını yayınladı.

Rapora göre, 2025’in ikinci çeyreği, ifade hürriyetinin sınırlarının kısıtlayıcı uygulamalarla daha da daraltıldığı, RTÜK gibi düzenleyici kurumların televizyon ve dijital yayınlara yönelik ağır yaptırımlarla medya kuruluşları üzerinde baskı kurmaya devam ettiği bir dönem oldu. Rapora göre, Nisan-Mayıs-Haziran 2025 döneminde 73 davada 103 gazeteci yargılandı. Bu dönemde 24 dava sonuçlandı. Mahkûmiyetle sonuçlanan 10 davada dokuz gazeteci toplam 28 yıl 3 ay 4 gün hapis cezasına çarptırılırken bir gazeteciye 9.440 TL adlî para cezası verildi. Haber Merkezi

