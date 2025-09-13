Dışişleri Bakanı Fidan: AB’ye tam üyelik stratejik hedefimiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'nın başkenti Roma’da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Fidan, “AB’ye tam üyelik Türkiye için stratejik bir hedef olmayı sürdürüyor. Bu süreçte AB’den beklentimiz, dar siyasî hesaplarla ön yargılı bir tutum takınmaması ve Türkiye-AB üyelik sürecini canlandıracak adımlar içeren bir vizyon geliştirmesidir. İtalya’nın ülkemizin AB üyeliğine verdiği destek, stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısının tezahürüdür. Bu anlayışın tüm AB üyeleri tarafından benimsenmesini bekliyoruz. İtalya ile Avrupa savunmasının güçlendirilmesi konusunda da ortak bir vizyona sahibiz” dedi. AA

