Beyaz Saray’a Müslüman danışman

Beyaz Saray, 1 Mayıs’ta Başkan Donald Trump’ın yürütme emri ile kurulan Din Özgürlüğü Komisyonu’nda görev alacak isimleri belirledi.

Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick’in başkanlığını yapacağı, ülkedeki dini lider ve hukuk uzmanlarından oluşan toplam 22 danışma kurulu üyesi arasında California eyaletinde bulunan Zaytuna Koleji’nin kurucu başkanı Hamza Yusuf da yer aldı. Açıklamada, Hamza Yusuf için “İslâm’da klasik öğrenimin önde gelen savunucularından biri” tanımlaması yapılırken, yaklaşık on yıl boyunca “Batı dünyasının en etkili İslâm âlimi” olarak En Etkili 500 Müslüman Listesi’ne seçildiğine işaret edildi. AA

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