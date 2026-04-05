Irak’taki petrol depolarına İHA saldırısı

05 Nisan 2026, Pazar 10:15
Irak’ın güneyindeki Meysan Petrol Şirketi’ne bağlı Bezirgan petrol sahasındaki depoların insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı duyuruldu.

Irak Petrol Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucunda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, mevcut güvenlik koşulları nedeniyle tüm çalışanlara dikkatli olmaları ve iş güvenliği talimatlarına eksiksiz uymaları çağrısı yapıldı.

Saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi.​​​​​​​

Irak’ta Salahaddin kentinde Haşdi Şabi’ye yönelik hava saldırısı düzenlendi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesinin yaklaşık 30 kilometre güneyindeki Hıleve askeri üssünde bulunan Haşdi Şabi karargahına yönelik hava saldırı düzenlendi.

Askeri üste yer alan Haşdi Şabi 52 Tugay Komutanlığına yönelik hava saldırısında ölen olmadı ancak hasar oluştu.

    Irak’taki petrol depolarına İHA saldırısı

