Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan polis memuru Seçkin Yalçın'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Polis memurumuz Seçkin Yalçın, 30 Mart 2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yapmış olduğu trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen önce 3 Nisan 2026 tarihinde beyin ölümü gerçekleşmiş, ardından bugün kalbi de durarak şehadete ermiştir."

İçişleri Bakanı Çiftçi'den şehit polis Yalçın için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru Seçkin Yalçın için NSosyal hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Seçkin Yalçın, 30 Mart 2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapmış olduğu trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Ne olmuştu?

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı, 30 Mart'ta saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmış, kazaya karışan 34 EYG 499 plakalı otomobil de bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına düşmüştü.

İstanbul Valiliği, kazada şehit olduğu bildirilen polis memurunun kalp masajı vesilesiyle hayatta olduğunu, 4'ü ağır 30 yaralının tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirmişti.

Kalp masajı vesilesiyle hayatta olan polis memuru Mustafa Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehadete ermişti.

İletişim Başkanı Duran'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis aracının yaptığı trafik kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan kahraman polis memurumuz Seçkin Yalçın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz şehidimizin ailesine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."