Babacan’dan TÜİK için denetim çağrısı

04 Nisan 2026, Cumartesi 10:26
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından, Mart ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Mart için açıklanan enflasyon rakamları ortada. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti; 2 artı 2'nin 4 etmediği yerde, ekonomiye kimse güvenmez. Halkımız çarşıda pazarda gerçek enflasyonu zaten görüyor, yaşıyor. Hükümete çağrımdır: Rakamlarınıza güveniyorsanız, TÜİK için bağımsız bir ‘dış denetim sistemi’ kurun. İş dünyasından, akademisyenlerden itibarlı isimlerle bir heyet oluşturun. TÜİK’i incelesinler, gerçek neyse kamuoyuyla paylaşsınlar. Aksi halde, ağzınızla kuş tutsanız beceremeyeceksiniz."

Ankara-Anka

  • Hüseyin İlhan

    4.04.2026 13:53:41

    TÜİK tepeden arızalıda o nedenle bir türlü dengeyi sağlayamıyor.Mesela ARALIK ayında 0,89 olan enflasyon nasıl birden OCAK-ŞUBAT aylarında % 5-6 oluyor ve petrole zam üstüne zam yapılırken akaryakıta,gaza,elektriğe zam devam ederken mar ayı enflasyonu da 2 civarı çıkıyor.Neyse 'Beeen ekonomistim,onlar ne anlar ekonomiden,diyen zihni sinir süperin dehasını cümle alem seyrediyor.

