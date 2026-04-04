Babacan’dan TÜİK için denetim çağrısı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından, Mart ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Mart için açıklanan enflasyon rakamları ortada. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti; 2 artı 2'nin 4 etmediği yerde, ekonomiye kimse güvenmez. Halkımız çarşıda pazarda gerçek enflasyonu zaten görüyor, yaşıyor. Hükümete çağrımdır: Rakamlarınıza güveniyorsanız, TÜİK için bağımsız bir ‘dış denetim sistemi’ kurun. İş dünyasından, akademisyenlerden itibarlı isimlerle bir heyet oluşturun. TÜİK’i incelesinler, gerçek neyse kamuoyuyla paylaşsınlar. Aksi halde, ağzınızla kuş tutsanız beceremeyeceksiniz." Ankara-Anka

