"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotu da kurtarıldı

05 Nisan 2026, Pazar 10:06
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da cuma günü düşürülen ABD'ye ait F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun da kurtarıldığını bildirdi.

ABD ordusunun "ülke tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini" gerçekleştirdiğini belirten Trump, "Onu yakaladık. Size bildirmekten mutluluk duyduğum şey şu ki kendisi artık güvende ve sağlam." ifadesini kullandı.

Söz konusu askeri "cesur savaşçı" olarak nitelendiren Trump, şöyle devam etti:

"Bu (asker) İran'ın tehlikeli dağlarında düşman hatlarının gerisindeydi ve saatler geçtikçe daha da yaklaşan düşmanlarımız tarafından avlanıyordu ancak asla gerçekten yalnız değildi."

Trump, "mucizevi" şeklinde nitelediği arama ve kurtarma operasyonu süresince (kurtarılan) bu askerin "24 saat boyunca izlendiğini ve titizlikle plan yapıldığını" aktararak, kendi talimatıyla ABD ordusunun kurtarma operasyonu için "dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçak" gönderdiğini vurguladı.

Kurtarılan askerin yaralandığına ancak iyi olacağına işaret eden Trump, "(Bu operasyon) Dün başka bir cesur pilotun başarılı bir şekilde kurtarılmasına ek olarak gerçekleşti. Ancak ikinci kurtarma operasyonumuzu tehlikeye atmamak için bunu doğrulamadık." ifadelerine yer verdi.

Trump, şunları kaydetti:

"Bu, askeri hafızalarda ilk kez iki ABD pilotunun düşman topraklarının derinliklerinde ayrı ayrı kurtarılması. Asla bir Amerikalı savaşçıyı geride bırakmayacağız. Bu iki operasyonu da tek bir Amerikalı ölmeden veya yaralanmadan gerçekleştirebilmemiz, İran semalarında ezici bir hava üstünlüğü ve hakimiyeti elde ettiğimizi bir kez daha kanıtlıyor."

Axios: İran'da düşürülen ABD uçağındaki mürettebattan ikincisi de ABD güçlerince kurtarıldı

ABD merkezli Axios haber platformunun konuya yakın 3 kaynağa dayandırdığı haberinde, İran ordusunun ülkede düşürdüğü ABD'ye ait savaş uçağındaki mürettebattan ikincisinin de kurtarıldığı aktarıldı.

Haberde, operasyonun yüksek hava desteğine sahip özel bir komando birimi tarafından yürütüldüğü ve tüm kuvvetlerin artık İran'dan ayrıldığı ileri sürüldü.

ABD özel kuvvetlerinin arama ve kurtarma görevinin bir parçası olarak cuma günü ve dün İran'a konuşlandırıldığı belirtilen haberde, pilotun uçağın düşürülmesinden birkaç saat sonra kurtarıldığı ve ikinci personelin bulunması ve kurtarılmasının bir günden fazla sürdüğü vurgulandı.

Haberde "Uçağın düşürülmesi, ABD ordusu için bir kabus senaryosuydu." ifadesi kullanıldı.

AA

