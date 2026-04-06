Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun sözlerini değiştirebilecek kimse yoktur. Ondan başka sığınacak bir yer de bulamazsın. Kehf Sûresi: 27 HADİS: İyilik yapmak, kötü ölümlerden korur. Camiü’s-Sağir, No: 2823

Okunma Sayısı: 242

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.