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26 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Bir aylık maaşını Ukrayna’ya silah alınması için bağışladığını duyurdu

26 Nisan 2022, Salı 15:01
Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, ülkede "Ukrayna’ya silah yardımı yapılması"na yönelik tartışmalar sürerken bu ülkeye "silah alınması amacıyla" bir aylık maaşını bağışladığını duyurdu.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, sosyal medyadaki paylaşımında, "Ukrayna’ya silah yardımı yapılması siyasi ve toplumsal bir karar birliğine bağlıdır. Toplumda bu konuda uç görüşler paylaşılıyor. Artık bu enerjiyi reel faaliyetlere dönüştürmek lazım." ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya silah gönderen birçok Avrupa ülkesinin ismini sayan Petkov, Bulgaristan’daki bazı endişelerin aksine, Rusya’nın bu ülkelere savaş açmadığını vurguladı.

Petkov, şunları kaydetti:

"Ukrayna’ya gerçekten yardım etmek isteyen her bir Bulgaristan vatandaşını benim gibi bir maaşını bağışlamaya çağırıyorum. Söz söylemek kolay, iş yapmak zordur. Sosyal medyadaki cesur paylaşımlar artık Ukrayna’ya gerçek desteğe dönüşmeli."

Petkov, yaptığı bağışın banka dekontunu da paylaştı.

Bu arada, Bulgaristan hükümetini oluşturan 4 siyasi gücün liderleri, parlamento kararına bağlı olması gereken Ukrayna’ya silah yardımının yollanmasına ilişkin görüş birliği sağlamak üzere toplantı yapacak.

Petkov, koalisyon ortaklarının temsilcileri ile yarın Kiev’e yapacağı ziyaret öncesi koalisyonun birliği için kritik hale gelen bu konuda görüş birliği sağlanmasını istediğini bildirmişti.

Koalisyon ortaklarından komünist kökenli ve Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), Ukrayna’ya silah gönderilmesine kesinlikle karşı çıkıyor. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı olan BSP’nin lideri Korneliya Ninova, Rusya’ya yaptırımların uygulanmasına da karşı çıkarak "Ukrayna’ya tek bir Bulgar mermisinin yollanması durumunda biz koalisyondan ayrılacağız." demişti.

AA

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  • S.topuz

    26.4.2022 16:35:32

    Barış için gayret sarf edin, SAVAŞI KIZIŞTIRMAK İÇİN DEĞİL! Yangına körükle gidiyorlar. Bu DÜNYADA hiç mi akıllı ve basiretli SİYASET ADAMI KALMADI? Eğer ABD, NATO ve AB , RUSYAYLA doğru dürüst anlaşıp, SAVAŞ HAVASINI izale etmeyip,daha da tahrik etmeye hizmet eden uygulama ve izalasyonlara devam ederlerse, DÜNYAMIZIN GELECEĞİ şimdiden kararmış demektir. Acilen Aklı selim POLİTİKA ve SIYASİLER vazife başına geçmeli ve bu Meşum ve yıkıcı ve TAHRIP edici ve de İNSANLIK için çok tehlikeli durumu ele almalı ve KALICI bir BARIŞ için cidden devreye girmeli, vesselam.

Risale-i Nur Külliyatı

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