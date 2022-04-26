Bir aylık maaşını Ukrayna’ya silah alınması için bağışladığını duyurdu

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, ülkede "Ukrayna’ya silah yardımı yapılması"na yönelik tartışmalar sürerken bu ülkeye "silah alınması amacıyla" bir aylık maaşını bağışladığını duyurdu.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, sosyal medyadaki paylaşımında, "Ukrayna’ya silah yardımı yapılması siyasi ve toplumsal bir karar birliğine bağlıdır. Toplumda bu konuda uç görüşler paylaşılıyor. Artık bu enerjiyi reel faaliyetlere dönüştürmek lazım." ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya silah gönderen birçok Avrupa ülkesinin ismini sayan Petkov, Bulgaristan’daki bazı endişelerin aksine, Rusya’nın bu ülkelere savaş açmadığını vurguladı.

Petkov, şunları kaydetti:

"Ukrayna’ya gerçekten yardım etmek isteyen her bir Bulgaristan vatandaşını benim gibi bir maaşını bağışlamaya çağırıyorum. Söz söylemek kolay, iş yapmak zordur. Sosyal medyadaki cesur paylaşımlar artık Ukrayna’ya gerçek desteğe dönüşmeli."

Petkov, yaptığı bağışın banka dekontunu da paylaştı.

Bu arada, Bulgaristan hükümetini oluşturan 4 siyasi gücün liderleri, parlamento kararına bağlı olması gereken Ukrayna’ya silah yardımının yollanmasına ilişkin görüş birliği sağlamak üzere toplantı yapacak.

Petkov, koalisyon ortaklarının temsilcileri ile yarın Kiev’e yapacağı ziyaret öncesi koalisyonun birliği için kritik hale gelen bu konuda görüş birliği sağlanmasını istediğini bildirmişti.

Koalisyon ortaklarından komünist kökenli ve Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), Ukrayna’ya silah gönderilmesine kesinlikle karşı çıkıyor. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı olan BSP’nin lideri Korneliya Ninova, Rusya’ya yaptırımların uygulanmasına da karşı çıkarak "Ukrayna’ya tek bir Bulgar mermisinin yollanması durumunda biz koalisyondan ayrılacağız." demişti.