BM: ABD, İngiltere ve Fransa Yemen'deki savaşın suç ortakları

Birleşmiş Milletler, iç savaşın devam ettiği Yemen'de işlenen savaş suçlarında ABD, İngiltere ve Fransa'nın da suç ortakları olduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından Yemen'deki insan hakları ihlallerinin izlenmesi için kurulan 3 kişilik Uluslararası Yemen Heyeti, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında ikinci raporunu açıkladı.

Rapora göre Yemen hükümeti, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran destekli Şii Husiler, uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ediyor ve taraflar muhtemelen savaş suçu işliyor.

"Arap ülkelerine silah satan Batılı ülkeler, savaş suçlarının muhtemel ortakları"

"Savaş taktiği gereği sivilleri açlığa mahkum eden" Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona silah satan, istihbarat ve lojistik destek sağlayan Fransa, İngiltere ve ABD de bu suçun muhtemel ortakları.

Geçen yıl yayımlanan rapordaki benzer bulgulara yer verilen raporda, ayrıca, savaşan taraflara silah satan ülkelerin de Yemen'de yaşanan insanlık dramı ve hak ihlallerinden sorumlu olduğu vurgulandı.

Heyetin raporunda, savaşan tarafların, son 5 yılda hava saldırıları, ayrım gözetmeyen bombardımanlar, keskin nişancılar, mayınlar, keyfi cinayet ve gözaltılar, işkence, cinsel şiddet, çocuk savaşçılar ve insani yardımların engellenmesi suretiyle "muhtemel savaş suçları işlendiği" kaydedildi.

"Savaş, Batı'nın silah satması nedeniyle uzuyor"

Batılı ülkelerin silah transferi nedeniyle Yemen'deki savaşın devam ettiğine işaret edilen BM Uluslararası Yemen Heyeti'nin raporunda, Yemen'de savaşın tarafı olan odaklara silah satışının yasaklanması istendi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Melissa Parke, "Olaya taraf olan ülkelere silah tedariki, çatışmaların devam etmesini ve Yemen halkının çektiği acıların süresini de uzatmakta. Bundan dolayı üye devletlerin çatışmanın tarafı olan ülkelere silah satmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

BM'nin bağımsız heyetinin üyelerinden Müfettiş Charles Garraway da, "Bu savaşta temiz hiçbir el yok." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen hükümeti, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Husilerin uluslararası insancıl hukuku ve insan hakları hukukunu ihlal ettiği tekrarlanan raporda, tarafların hesap verme mekanizmasının olmamasından dolayı bu tür ihlalleri sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Acil ateşkes çağrısı

Uluslararası insan hakları hukukuna uygun şekilde sivillere yönelik işlenen tüm şiddetin durdurulması için acilen Yemen'de ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunulan raporda, tüm taraflardan, sivilleri korumaları ve kurbanlar için adaleti sağlamaları istendi.

Raporda ayrıca, hükümet, Suudi Arabistan ve BAE'den ve Husilerden uluslararası suç işlediğinden şüphe duyulan kişilerin "gizli bir listesinin" BM İnsan Hakları Yüksek Komiserine sunulacağı kaydedildi.

Söz konusu 'gizli' listede şu ana kadar 160 kadar kişinin adının bulunduğu belirtildi.

Suudi Arabistan ve BAE, BM Yemen heyetinin geçen yıl yayımladığı rapora büyük tepki göstermişti.