Mardin'de örtü yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaştı

Mardin'de tarihi Mardin Kalesi eteklerinde akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarına yaklaşan alevlere, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Mardin'de tarihi Mardin Kalesi eteklerinde akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarına yaklaşan alevlere, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Edinilen bilgiye göre Mardin’in Artuklu ilçesindeki tarihi Mardin Kalesi eteklerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple örtü yangını başladı. Bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarını ve yakındaki yapıları tehdit etmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin tarihi kaleye ve çevredeki evlere sıçramasını önlemek amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı. Rüzgâr sebebiyle zaman zaman güçleşen söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mardin-ANKA

Okunma Sayısı: 279

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.