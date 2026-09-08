"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Mardin'de örtü yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaştı

08 Eylül 2026, Salı 00:29
Mardin'de tarihi Mardin Kalesi eteklerinde akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarına yaklaşan alevlere, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

 

 

Mardin'de tarihi Mardin Kalesi eteklerinde akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarına yaklaşan alevlere, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Mardin’in Artuklu ilçesindeki tarihi Mardin Kalesi eteklerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple örtü yangını başladı. Bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarını ve yakındaki yapıları tehdit etmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin tarihi kaleye ve çevredeki evlere sıçramasını önlemek amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı. Rüzgâr sebebiyle zaman zaman güçleşen söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mardin-ANKA

Etiketler: Mardin, Yangın
Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin’in enerjisinin yüzde 22'si Rusya'dan

    Davutoğlu: "Hüzünle karşılıyorum"

    Almanya SPD Milletvekili Karaahmetoğlu: "Almanya’da cehennemin kapıları aralandı"

    Almanya Türklerinden AfD tepkisi

    Mardin'de örtü yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaştı

    YÖK, gençleri oyalıyor mu?

    100 Filistinliye acı veda...

    Akaryakıt zammı enflasyonu körükler

    Beceriksizlik

    Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul trafiği yoğunlaştı

    Üçüncü Sumud Yolda

    Utanmaz Adidas

    KÖPRÜ VE OTOYOLLARIN 'İŞLETMESİNİN DEVRİ'NE TEPKİ YAĞIYOR

    Ayşenur, şehadetinin 2. yılında yad edildi

    Sekiz sene sonra hatadan dönülecek mi?

    Girne açıklarındaki gemi kazasından 1 naaş daha bulundu

    Çiftçi çaresiz kaldı

    Günü kurtarmak için gelecek satılamaz

    Yüzde 9 ilk kez sandığa gidecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Mardin'de örtü yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaştı
    Genel

    Almanya Türklerinden AfD tepkisi
    Genel

    Almanya SPD Milletvekili Karaahmetoğlu: "Almanya’da cehennemin kapıları aralandı"
    Genel

    Davutoğlu: "Hüzünle karşılıyorum"
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Çin’in enerjisinin yüzde 22'si Rusya'dan

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.