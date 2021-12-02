BM'den 41 milyar dolarlık insani yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler, tarihinin en büyük yardım çağrısında bulunarak gelecek yıl dünya genelinde çatışmaların ve yoksulluğun pençesinde kalmış 183 milyon kişiye hayat kurtaran yardım ulaştırabilmek için 41 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısıyla BM 2022 Küresel İnsani Yardım Planı'na ilişkin raporu açıkladı. Raporda, dünya genelinde insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının her geçen yıl artmaya devam ettiği vurgulandı. Buna göre, 2022'de geçen yıla göre yüzde 17 artışla dünya genelinde toplam 274 milyon insan acil yardım ve korumaya ihtiyaç duyacak. İnsani yardıma ihtiyaç duyan ülkeler arasında Afganistan, Suriye, Yemen, Etiyopya ve Sudan listenin ilk 5 sırasında yer alırken, BM'ye göre yardıma ihtiyaç duyanlar arasında Etiyopyalıların durumu "en endişe verici" olarak nitelendirildi. Raporda, 2021'de dünya genelinde çatışmaların ve yoksulluğun pençesinde kalmış 183 milyon kişiye hayat kurtaran yardım ulaştırabilmek için 41 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi. BM'nin insani yardım planı ayrıca Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Irak, Libya, Lübnan, Madagaskar, Mali, Mozambik, Myanmar, Nijer, Nijerya, işgal altındaki Filistin toprakları, Somali, Güney Sudan, Ukrayna ve Venezuela'daki ihtiyaç sahibi milyonları kapsıyor. Bangladeş'teki kamplardaki Arakanlı Müslümanlar da yardım planı dahilinde. "Kıtlık 43 ülkede ürkütücü boyutta" Raporda ayrıca, dünya nüfusunun yüzde 1'inden fazlasının yerinden edildiği, aşırı yoksulluğun ise yeniden yükselişe geçtiği aktarıldı. Kıtlığın 43 ülkede 45 milyon insan için ürkütücü boyutlara ulaştığına değinilen raporda, kadınların ve kızların en büyük acıyı çektiği vurgulandı. Uluslararası topluma çağrıda bulunulan raporda, "Sürekli ve acil yardım olmaz ise 2022 felaket olabilir." uyarısında bulunuldu. BM insani yardım planına göre, 24 milyondan fazla insanın hayat kurtaran acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu Afganistan'a nakit yardımda da bulunulması hedefleniyor. AA

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