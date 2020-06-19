BM'den Çin'e 'insan hakları' çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Hong Kong'da tartışmalı yeni güvenlik yasasını yakından takip ettiklerini belirterek, Çin'e, uluslararası insan hakları yükümlülüklerine tam olarak uyması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yazılı açıklamasında, Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası" hakkında uyarıla yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ofisinin konuyu yakından takip ettiğini ve yasayı inceledikleri bilgisini paylaşan Bachelet, bununla beraber Hong Kong'a yönelik herhangi bir mevzuatın Çin’in insan hakları yükümlülüklerine tam olarak uyması gerektiğini vurguladı.

Bachelet, OHCHR ve BM İşkenceye Karşı Komite de dahil olmak üzere, bağımsız BM insan hakları uzmanlarının, 2015'te Çin ana karası için kabul edilen "ulusal güvenlik yasasının" uluslararası insan hakları standartlarına uymadığı yönündeki endişelerini dile getirdiğini anımsattı.

Ulusal güvenlikle ilgili her türlü yasanın, kapsam ve tanım bakımından açık olması ve sadece "zorunlu hallerde" ve "orantılı şekilde" insan hakları kısıtlamalarına izin verdiğini aktaran Bachelet, "Böylesine bir mevzuatın uygulanmasında anlamlı bir yasal ve adli gözetim olmalıdır. Bu yasalar hiçbir zaman uluslararası insan hakları hukuku kapsamında korunan davranış ve ifadeleri cezalandırmak için kullanılamaz." uyarısında bulundu.

Çin'in yeni güvenlik yasası

Çin’in Hong Kong'daki İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, Hong Kong'daki hükümet karşıtı gruplara yönelik "dış müdahale, bağımsızlık yanlısı güçler ve radikal şiddetle mücadele etmek için ulusal güvenlik yasasının çıkarılması" gerektiğini açıklamıştı.

Çin hükümetince 2003'te Hong Kong'da çıkarılması talep edilen yasaya karşı bölgede kitlesel protesto hareketleri düzenlenmiş, Pekin yönetimi geri adım atmak durumunda kalmıştı.

Hong Kong'un temel yasasının 23'üncü maddesi, yerel hükümetin gerekli görmesi durumunda Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik ve vatana ihanet suçlarına karşı kanunlar çıkarmasına imkan tanıyor.

Söz konusu "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası", bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştirecek en önemli yasa olarak değerlendiriliyor.