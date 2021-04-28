BM’den İslamofobik saldırıya kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, ABD’nin Minnesota eyaletinin Moorhead şehrinde bir camiye düzenlenen İslamofobik saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

Moratinos, yaptığı yazılı açıklamada, bu korkunç saldırının Müslümanların kutsal ayı ramazanda meydana geldiğini belirterek, hiçbir toplumun bu tür toksik bir nefreti yaşamaması gerektiğini ifade etti. Moorhead kentindeki camiye düzenlenen İslamofobik saldırıyı güçlü şekilde kınayan Moratinos, dinî inançları ve dinî mekânları hedef alan ayrımcılık ve şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Moorhead Fargo İslâm Toplumu Merkezi’ndeki caminin camları kırılmış, sprey boya ile cami duvar ve kapılarına İslâm karşıtı yazılar yazılmış, cami girişine ise gamalı haç çizilmişti. AA

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