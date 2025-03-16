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16 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

BM'den Myanmar'a demokrasi çağrısı

16 Mart 2025, Pazar 11:02
İSLÂM ÂLEMİNİN UZAK DOĞU ASYA’DAKİ KANAYAN YARASI ARAKAN İÇİN BM DEVREDE. GUTERRES MYANMAR HÜKÜMETİNE VATANDAŞLARINA SAHİP ÇIK ÇAĞRISI YAPTI.

MÜSLÜMANLARLA İFTARDA BULUŞTU

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'daki çatışmalardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) için Myanmar idaresinin "demokrasinin önünü açması ve kendi vatandaşlarına sahip çıkması gerektiğini" belirtti.

Guterres, ülkenin güneyinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı Cox Bazar bölgesinde 100 bin sığınmacıyla iftarda bir araya geldi.

GERİLİM VE ŞİDDETE DUR DEYİN

Guterres,“Tüm taraflara mesajım açıktır; azamî itidal gösterin, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak sivillerin korunmasına öncelik verin ve toplumsal gerilim ve şiddetin daha fazla kışkırtılmasını önleyin" dedi.

Müslümanların, evlerine dönmek istediklerini kaydeden Guterres,  insanî yardımlar için gereken finansmanın sağlanması yönünde çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

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BM, Arakanlı Müslümanlara insanî yardım sözü verdi

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Guterres, ülkenin güneyinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı Cox Bazar bölgesinde bulunan Balukhali kampında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Uluslararası toplumun Arakanlı Müslümanları unutmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Guterres, insanî yardımların devamı için gereken fonun sağlandığından emin olmak adına dünya liderleriyle temasa geçeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonıo Guterres, Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) için Myanmar'ın "demokrasinin önünü açması ve kendi vatandaşlarına sahip çıkması gerektiğini" belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ülkenin güneyinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı Cox Bazar bölgesinde Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammad Yunus ve 100 bin sığınmacıyla iftarda bir araya geldi.

Myanmar'daki insanî krizin daha fazla Arakanlı Müslümanı yerinden etmesini engellemek için Myanmar'ın "demokrasinin önünü açması ve vatandaşlarına sahip çıkması gerektiğini" belirten Guterres,“Myanmar'daki tüm taraflara mesajım açıktır; azamî itidal gösterin, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak sivillerin korunmasına öncelik verin ve toplumsal gerilim ve şiddetin daha fazla kışkırtılmasını önleyerek demokrasinin önünü açın" ifadelerini kullandı.

Arakanlı Müslümanların, evlerine dönmek istediklerini kaydeden Guterres, Myanmar'daki durumun vahim olduğuna işaret etti. Guterres, bölgeye temin edilen insanî yardımlarda kesinti yaşanması nedeniyle "insanî krizin eşiğinde" olunduğuna dikkati çekti. Ayrıca Guterres, ABD ve Avrupa'daki bazı ülkelerin insanî yardımlarda yaptıkları kesintileri "suç" olarak tanımlamıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

AA

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