BM: Toparlanma on yıllar alacak

Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldı ancak 15 ay süren çatışmalar Filistin topraklarında büyük bir yıkıma neden oldu.

Gazzeli çocuklar İsrail barbarlığı, vahşeti, korkusu ve bombardımanı olmadan uyudu ve uyandı... Gazzeliler ateşkesin, sonunda bir barışı getirebileceğini umuyor ancak Birleşmiş Milletler bölgenin toparlanmasının onlarca yıl alabileceği konusunda uyarıyor. İnsanî bilançosunun yanı sıra, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Gazze’deki yeniden inşa sürecinin uzun zaman alacağını kaydediyor. BBC Türkçe’nin haberine göre, su ve kanalizasyonu sistemlerinin “neredeyse tamamen devredışı” olduğunu açıklayan UNEP, kampların ve sığınakların yakınındaki çöp yığınlarına da dikkat çekiyor. Haber Merkezi

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