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20 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Gazzeli çocuklar İsrail barbarlığı, vahşeti, korkusu ve bombardımanı olmadan uyudu ve uyandı...

20 Ocak 2025, Pazartesi 16:23
Gazzeliler, Tel Aviv ile Hamas arasında ateşkes ve esir takasına varılmasının ardından 7 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez İsrail ordusunun saldırısı olmadan bir gece geçirdi ve bombardıman sesi olmadan uyandılar.

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İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası mutabakatı dün yerel saatle 11.15'te yürürlüğe girdi.

 

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 471 gündür düzenlediği saldırılar durdu. Gazzeliler 15 aydan uzun süre sonra ilk kez bombalama ve patlama sesi olmadan bir gece geçirebildi.

Saldırılar ve bombardıman sesleri altında 471 gündür hayatta kalma mücadelesi veren Gazze'deki Filistinliler, bu sabah patlama sesi duymadan uyandı.

"Gazzeli çocuklar korku veya bombardıman olmadan uyudu"

Gazze'de yaşayan Filistinliler İsrail saldırısı olmadan geçirdikleri ilk geceye ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Yusuf Hamada isimli Gazzeli, sosyal medya hesabında "Gazzeli çocukların korku veya bombardıman olmadan uyuduğu ilk gece. Allah'a şükürler olsun." ifadesini kullandı.

Morgların önündeki acı bekleyiş son buldu

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 913 Filistinli şehit oldu.

Bu saldırılarda ölen Filistinliler, hem kayıt altına alınabilmek hem defnedilmek için yakınları veya sivil savunma ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere getiriliyordu.

Şehit edilen Filistinliler, defin öncesi hastanelerin morglarına tutuluyordu. İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce kişi bu morglar önünde yakınlarının yasını tutmuştu.

AA

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