Özel: Varlık barışı yapacakmış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de yaptığı konuşmada, “Batmış, bitmiş, tükenmiş bir ekonomiyle maalesef karşı karşıyayız.

Faizin bir kara deliğe dönüştüğü bir israf düzeniyle karşı karşıyayız. Ve ‘her şeyi ben bilirim’ diyen ekonomist Sayın Erdoğan yine çareyi bulmuş, varlık barışı yapacakmış. Bir tek şey söylüyor: ‘Nasıl kazandığının önemi yok. Nereden elde ettiğinin önemi yok. Yeter ki parayı getir.’” dedi.

Özel, İçişleri Bakanı ve Ankara valisini tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan ve Ayaş Kaymakamlığı görevinden alınan Muharrem Eligül’ün, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirilmesine ilişkin, “Bu vakitten sonra benim İçişleri Bakanı’na ve Ankara Valisi’ne söyleyecek bir sözüm yoktur. Görevlerini devlet adamı gibi yapmışlardır. Kendilerini kutluyorum.” dedi.

