Mehmet Ocaktan: Nerede yanlış yaptık?

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, iktidarın dini siyasete ve güce eklemlemesinin ahlâkî savrulmayı derinleştirdiğini ifade etti.

Çok acı itiraf - Dine devlet müdahalesi ters tepiyor

Marmara Üniversitesi’nden Zübeyir Nişancı ve Hüseyin Sağlam’ın yaptığı “Türkiye’de İnanç ve Dindarlık” araştırmasına işaret eden Ocaktan, Allah inancının yüzde 94, kendisini “dindar” olarak tanımlayanların oranının ise yüzde 67 olduğunu aktardı.

Ocaktan, “Galiba dindar nesil hikâyemizde sorun var” diyerek özellikle kendisini dindar olarak tanımlayan kesimlerin “Biz nerede yanlış yaptık?” sorusunu sorması gerektiğini vurguladı.