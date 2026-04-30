"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
'100 veliden 95'i istemiyor'

30 Nisan 2026, Perşembe
Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Erbaş’ın seçmeli din derslerine başvurunun yüzde 30’lardan yüzde 4-5 seviyesine düştüğünü açıklaması, “dindar nesil” politikasını yeniden tartışmaya açtı.

Çok acı itiraf - Dine devlet müdahalesi ters tepiyor

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Ali Erbaş’ın sözlerini “dindar nesil projesinin çöküşünün itirafı” olarak değerlendirdi. Özkök, “Bu ülkede her 100 veliden 95’i çocuğunun devletin düzenlediği din dersine girmesini istemiyor” diyerek iktidarın din politikalarının toplumda karşılık bulmadığını söyledi.

Dindar nesil projesi çöktü

“Çeyrek asırdır bu ülkeyi “dindar nesil” iddiasıyla yöneten bir iktidarın döneminde velilerin büyük çoğunluğu çocuklarını din dersine göndermiyorsa, burada ciddî bir başarısızlık vardır” diyen Özkök, bunu “tarihî bir itiraf” olarak yorumladı.

Hutbe dili dinden uzaklaştırdı

Ramazan’da oruç tutanların sayısının azaldığını, cami sayısı artarken cemaatin düştüğünü belirten Özkök, bunun sadece eğitimle değil, uygulanan din diliyle de ilgili olduğunu söyledi.

“Küreselleşme içindeki genç nesillere 19. yüzyıldan kalma bir “dindarlaştırma” projesini kabul ettiremezsiniz. İmam hatip projeleri bu nedenle çökmüştür.” tesbitinde bulunan Özkök, toplumun dine değil, siyasallaştırılmış din anlayışına mesafe koyduğunu ifade etti.

Halkımız inançlıdır

“Türkiye’de ‘ateist sayısı’ abartılıyor. Bununla birlikte ‘Allah’a inananların’ oranı hâlâ çok yüksek. Hatta dünyada en yüksek ülkelerden biri diyebilirim.” diye yazan Özkök, halkın Allah inancını büyük ölçüde koruduğunu kaydetti.

