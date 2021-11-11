“Bosna Kasabı”nın resmini korumaya aldılar

SIRBİSTAN’IN BAŞŞEHRİ BELGRAD’DA SAVAŞ SUÇLUSU VE “BOSNA KASABI” RATKO MLADİC’İN DUVAR RESMİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN KORUMAYA ALINDI. SONRASINDA İSE BU UYGULAMA PROTESTO GÖSTERİLERİNE SEBEP OLDU.

Sırbistan’ın başşehri Belgrad’da, savaş suçlusu “Bosna Kasabı” olarak tanınan Ratko Mladic’in duvar resminin kaldırılmamasına ve resme yumurta atan 2 kişinin gözaltına alınmasına dikkati çekmek için protesto gösterisi düzenlendi. Başşehirde toplanan yüzlerce kişi, “Duvar resmi kaldırılmalı” yazılı dövizler taşırken bölgede üst düzey polis kordonu oluşturuldu. Sivil polis tarafından gözaltına alınan Aida Corovic ve Jelena Jacimovic’in ise serbest bırakıldığı bildirildi. Bu arada toplanan kalabalığın tersine bir grup da Mladic’in “kahraman” olduğunu savunarak duvar resminin kaldırılmamasını istedi.

Bakanlık, duvar resmine sahip çıktı

“Bosna Kasabı” lâkaplı Mladic’in temmuzda çizilen duvar resmini kaldırmak isteyen Sırbistan İnsan Hakları Gençlik Hareketi (YIHR) üyelerine karşı çıkan Sırbistan İçişleri Bakanlığı, polis güçlerini bölgede konuşlandırarak duvar resmine yaklaşan herkesin cezalandırılacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, duvar resminin kaldırılması durumunda meydana gelebilecek şiddet olaylarını engellemek adına söz konusu resmin korunması kararı alındığı ifade edildi. YIHR temsilcileri de duvar resminin devlet koruması altına girdiğini söyledi. Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, duvar resminin kaldırılmasının iki yüzlülük ve kötü niyet taşıdığını savunurken Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Başbakan Ana Brnabic’ten ise henüz bir açıklama gelmedi.

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