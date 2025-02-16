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16 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 55

Brüksel'de bir silahlı saldırı daha: 1 kişi daha öldü

16 Şubat 2025, Pazar 17:11
Belçika'nın başkenti Brüksel'in Anderlecht ilçesinde ay başında düzenlenen silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi ve olayda bir kişi öldü.

5-7 Şubat'ta 4 silahlı çatışmanın yaşandığı ilçede dün bir silahlı saldırı daha gerçekleştirildi.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada saldırıların merkezi haline gelen Clemenceau Metro İstasyonu'nun önünde gece 21.30 sularında açılan ateşte bir kişinin öldüğü bildirildi.

Federal polisin faillerin yakalanması için soruşturma başlattığı ifade edilen açıklamada, daha fazla detay verilmeyeceği belirtildi.

Avrupa'nın başkentinde güvenlik zaafiyeti

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan, Avrupa'nın başkenti olarak bilinen Brüksel'de ay başından bu yana yaşanan çatışmalar, gözleri güvenlik sorununa çevirmişti.

Seçimlerin ardından hem federal hem de Brüksel Başkent Bölgesi'nde 8 ay boyunca hükümetin kurulamaması, asayiş zaafiyetinin gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Savcılık, arka arkaya yaşanan olayların muhtemel nedeni olarak uyuşturucu çetesi hesaplaşmasına işaret etmiş, faillerin halen yakalanamaması eleştirilere yol açmıştı.

Öte yandan Belçika, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımında Avrupa'da üst sıralarda yer alırken başkent Brüksel'in ticaret ve kullanım açısından Anvers Limanı'ndan ülkeye giren uyuşturucunun merkezi haline geldiği ifade ediliyor.

AA

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