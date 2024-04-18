Bu sefer de okulu vurdu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okulu bombalaması sonucu 2’si çocuk 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, Gazze kentinin batı kesiminde yer alan eş-Şati Mülteci Kampı’nda sığınma merkezi olarak kullanılan Şuhaybir Okulunu hedef aldı. İsrail ordusunun saldırısında 2’si çocuk 4 sivil yaşamını yitirdi, diğer bazı vatandaşlar yaralandı. Görgü tanıkları da eş-Şati Mülteci Kampı’nda binlerce sivilin sığındığı okulda, İsrail saldırısıyla büyük hasar oluştuğunu aktardı. AA

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