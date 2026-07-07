Din özgürlüğü tartışması ABD’de yeniden alevlendi

Görünen o ki Amerika, ikinci çeyrek bin yılına girerken yalnızca geçmişini kutlamıyor; aynı zamanda özgürlük, din ve demokrasi kavramlarını yeniden tanımlamaya çalışıyor.

Amerika 250 Yaşına Girerken

Amerika Mektubu - İbrahim Demiröz

Din özgürlüğü, Amerikan sisteminin temel sütunlarından biridir. Steven Waldman, Founding Faith adlı eserinde, Amerika’nın kurucu liderlerinin dini sağlıklı bir cumhuriyet için vazgeçilmez gördüklerini, ancak dinin devlet müdahalesinden uzak bir şekilde gelişmesi gerektiğine inandıklarını yazar.

Waldman’a göre kurucu liderler, Tanrı’nın her insana dinini özgürce yaşama hakkı verdiğine inanıyordu. Onların din özgürlüğü anlayışını ise “inancı, ona müdahale etmeden desteklemenin devrim niteliğinde bir formülü” olarak tanımlıyor.

4 Temmuz 2026 tarihi, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşunun 250. yıl dönümüydü. ABD Anayasası’nın Birinci Değişikliği ile güvence altına alınan din hürriyeti, demokrasinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor.

Din özgürlüğü ideali

Herkes İçin Din Özgürlüğü: Amerika’nın 250. Yılında Bu Kurucu Özgürlüğü Kutlamak başlıklı yeni rapor, din adamları, seçilmiş siyasetçiler, akademisyenler, ilâhiyatçılar ve uzmanların hikâyeleri aracılığıyla Amerika’nın dinî çeşitliliğini öne çıkarıyor.

Raporda yer alan görüşler, kurucu liderlerin hayal ettiği din hürriyeti idealinin günümüzde pratikte nasıl karşılık bulduğuna dair çağdaş bir bakış açısı sunuyor.

Raporda, İnsan Hakları İçin Hindular’ın İcra Direktörü Sunita Viswanath şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Benim için din özgürlüğü, ister dindar, ister manevî değerlere bağlı, ister sorgulayan, isterse herhangi bir dine inanmayan biri olsun, her insanın en derin inançlarını koruyarak onurlu ve güvenli bir yaşam sürebilmesi demektir. Din özgürlüğü, güçlü olanların kendi dünya görüşlerini başkalarına dayatma hakkı değildir. Din özgürlüğü, vicdan özgürlüğünün korunmasıdır. Gerçek anlamda çoğulcu bir demokraside, ait olabilmek için herkesin aynı olmak zorunda olmadığını vaat eden bir ilkedir.”

Rapor; Amerikan Hümanist Derneği, Amerikan İlerleme Merkezi, Kilise ile Devletin Ayrılığı İçin Amerikalılar Derneği ve İnançlararası İttifak tarafından ortaklaşa hazırlanmış.

Din özgürlüğüne ilişkin çeşitli deneyimler

İnançlararası İttifak’ın CEO’su Rahip Paul Brandeis Raushenbush, 16 Haziran’da raporun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, raporun “farklı dinî geleneklerin yanı sıra herhangi bir dine bağlı olmayan kesimlerin de seslerine yer vererek, din özgürlüğüne ilişkin çok çeşitli deneyimleri bilinçli biçimde yansıttığını” söyledi.

Raushenbush, “Herkes için din özgürlüğü anlayışı, din özgürlüğünün eşit ve adil şekilde uygulandığında toplumun bütün kesimlerine nasıl fayda sağlayabileceğini kabul eder.” ifadelerini kullandı.

Bunun bir nedeni, son yıllarda Amerikan siyasetinde yaşanan kutuplaşma, din ile devlet arasındaki ilişkinin nasıl tanımlanması gerektiği sorusunu yeniden gündeme taşımasıdır.

Özellikle Donald Trump döneminde güç kazanan muhafazakâr hareket, Amerika’nın “Yahudî-Hristiyan değerleri üzerine kurulmuş bir ülke” olduğu tezini daha yüksek sesle dile getirirken; buna karşı çıkan geniş bir akademisyen, hukukçu ve din adamı grubu ise kurucu babaların asıl mirasının devletin tüm inançlara eşit mesafede durması olduğunu savunuyor.

Tam da bu tartışmaların ortasında yayımlanan Herkes İçin Din Özgürlüğü: Amerika’nın 250. Yılında Kurucu Bir Özgürlüğü Kutlamak başlıklı rapor, din özgürlüğünün yalnızca dindarlar için değil, inanmayanlar dahil herkes için güvence altına alınması gerektiğini vurguluyor.

Kurucu Babaların Hayali Neydi?

Raporda sıkça atıf yapılan görüşe göre Amerikan devrimini gerçekleştiren kurucu liderler dini kamusal hayattan tamamen çıkarmak istemiyordu. Tam tersine, dinin toplum için önemli olduğuna inanıyorlardı.

Ancak onların temel ilkesi şuydu:

Devlet dini yönetmeyecek, din de devleti yönetmeyecekti.

Yazar Steven Waldman’ın ifadesiyle kurucu liderler, inancın devlet müdahalesinden uzak kaldığında daha sağlıklı gelişeceğine inanıyordu. Çünkü onlara göre insanların Tanrı ile ilişkisini belirleyecek makam devlet değil, bireyin vicdanıydı.

Bu anlayış daha sonra Amerikan Anayasası’nın Birinci Değişikliği’nde güvence altına alınan din özgürlüğünün temelini oluşturdu.

Din Özgürlüğü Sadece İnananlar İçin Değil

Raporda dikkat çeken ortak tema ise din özgürlüğünün yalnızca ibadet etme hakkı olmadığı.

Katılımcılar, din özgürlüğünün aynı zamanda;

* hiçbir dine inanmama,

* farklı inanma,

* din değiştirme,

* sorgulama,

* inancını açıklamama

özgürlüğünü de kapsadığını vurguluyor.

İnsan hakları savunucusu Sunita Viswanath, gerçek din özgürlüğünün güçlü olanın kendi inancını başkalarına dayatma hakkı olmadığını söylüyor. Ona göre çoğulcu bir demokraside insanlar aynı inancı paylaşmak zorunda değildir; farklılıklarıyla birlikte eşit vatandaş olarak yaşayabilmelidir.

Trump Dönemi Yeni Bir Tartışma Başlattı

Raporun yayımlanmasının en önemli nedenlerinden biri ise Trump yönetimi tarafından kurulan Din Özgürlüğü Komisyonu. Komisyonun hazırladığı taslak raporun, Amerika’yı esas olarak Yahudî-Hristiyan kimliği üzerinden tanımladığı ve kilise ile devlet arasındaki geleneksel mesafeyi daraltmaya çalıştığı yönünde eleştiriler bulunuyor.

Eleştirmenlere göre bu yaklaşım, yaklaşık iki buçuk yüzyıldır Amerikan hukukunun temel taşlarından biri kabul edilen “kilise ile devletin ayrılığı” ilkesini zayıflatabilir. Buna karşı hazırlanan yeni rapor ise Amerika’nın gücünün tek bir dinî kimlikten değil, farklı inançların barış içinde birlikte yaşayabilmesinden kaynaklandığını savunuyor.

Thomas Jefferson’ın Mirası

Din özgürlüğü tartışmalarının merkezinde yine Amerika’nın en önemli kurucu isimlerinden Thomas Jefferson bulunuyor.

Jefferson’un hazırladığı Virginia Din Özgürlüğü Yasası, Amerikan Anayasası’na giden yolda en önemli belgelerden biri kabul ediliyor.

Bu yasa çok açık bir ilke ortaya koyuyordu:

Hiç kimse herhangi bir dinî ibadete katılmaya zorlanamaz, herhangi bir dini desteklemeye mecbur bırakılamaz ve dinî görüşleri nedeniyle cezalandırılamaz.

Jefferson bu yasayı hayatındaki en büyük üç başarıdan biri olarak görüyordu. Hatta mezar taşına yazılmasını istediği üç başarı arasında Bağımsızlık Bildirgesi’nin yazarlığı ve Virginia Üniversitesi’nin kuruluşuyla birlikte bu yasa da yer aldı.

Jefferson ve İslâm

Raporda Türkiye açısından dikkat çekici ayrıntılardan biri Jefferson’un İslâm’a olan ilgisi.

Jefferson’un kişisel kütüphanesinde İngilizce bir Kur’ân çevirisi bulunuyordu.

Araştırmacılara göre Jefferson bu kitabı yalnızca merak amacıyla okumamış, Amerika’da kurulacak yeni sistemin farklı dinleri nasıl kapsayacağı üzerine düşünürken de kullanmıştı.

Tarihçi Denise Spellberg’e göre Jefferson’un zihninde Müslümanların haklarını savunmak, aslında bütün dinî azınlıkların haklarını savunmak anlamına geliyordu. Çünkü Jefferson’a göre Müslümanların dışlandığı bir ülkede Yahudîlerin, Katoliklerin veya başka inanç gruplarının da tam anlamıyla özgür olması mümkün değildi.

Ancak Büyük Bir Çelişki Vardı

Rapor, kurucu babaların ideallerini anlatırken onların büyük çelişkilerini de gizlemiyor.

Jefferson din özgürlüğünü savunurken aynı zamanda yüzlerce köleyi elinde tutuyordu.

Üstelik Amerika’da köleleştirilen insanların önemli bir bölümü Müslümandı. Dolayısıyla bugün birçok tarihçi, kurucu liderlerin özgürlük anlayışının dönemin toplumsal gerçekleriyle ciddî biçimde çeliştiğini belirtiyor. Raporda da Amerikan demokrasisinin başlangıçtan itibaren kölelik, yerli halkların topraklarının alınması ve Protestan kültürel üstünlüğü gibi büyük adaletsizliklerle birlikte geliştiği açık biçimde ifade ediliyor.

Din Özgürlüğü Bitmiş Bir Hikâye Değil

Raporun belki de en önemli mesajı şu: Din özgürlüğü Amerika’nın çözdüğü bir mesele değil. Tam tersine, her kuşağın yeniden tanımladığı ve sınırlarını yeniden tartıştığı yaşayan bir anayasal ilke.

Wake Forest Üniversitesi’nden Prof. Corey D.B. Walker’a göre din özgürlüğü güçlü olanın kendi inancını başkalarına kabul ettirme hakkı değildir.

Asıl anlamı, inananların da inanmayanların da aynı hukukî korumaya sahip olmasıdır.

Bu nedenle din özgürlüğü yalnızca anayasal bir düzenleme değil; farklı insanların birbirlerinin varlığına saygı göstermesini gerektiren ahlâkî bir sorumluluktur.

Walker’a göre din özgürlüğü, “güçlü olanların kendi inançlarını başkalarına dayatma hakkı ya da çoğunluğun kültürel ve siyasal üstünlüğünü güvence altına almasına olanak tanıyan bir ayrıcalık değildir.”

Walker şöyle devam ediyor: “Aksine din özgürlüğü, çoğulcu bir toplumda inanç, ibadet ve inanmama özgürlüğünü herkes için eşit şartlarda korumaya yönelik sivil ve siyasal bir taahhüttür. Bu anlayış, insan onurunun herhangi bir tek dini ya da geleneği aşan evrensel bir değer olduğu kabulüne dayanır. Bu anlamda din özgürlüğü yalnızca anayasal bir düzenleme değil; aynı zamanda özdenetim, karşılıklı saygı ve insanların farklılıklarını gerçekten kabul edip onlara yaşam alanı açma iradesini gerektiren ahlâkî bir disiplindir.”

Sonuç

Amerika kuruluşunun 250. Yılındazdin özgürlüğü tartışması aslında yalnızca dinle ilgili değil; ülkenin nasıl bir ulusal kimlik üzerine inşa edildiği sorusuyla da doğrudan bağlantılı.

Bir tarafta Amerika’nın Hristiyan kimliğinin daha görünür olmasını isteyen muhafazakâr bir yaklaşım bulunurken, diğer tarafta devletin bütün dinlere ve inançsızlığa eşit mesafede durmasının Amerikan demokrasisinin en önemli güvencesi olduğunu savunanlar yer alıyor.

250 yıl önce yazılan anayasal ilkeler bugün hâlâ farklı şekillerde yorumlanıyor.

Görünen o ki Amerika, ikinci çeyrek bin yılına girerken yalnızca geçmişini kutlamıyor; aynı zamanda özgürlük, din ve demokrasi kavramlarını yeniden tanımlamaya çalışıyor.