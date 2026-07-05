Emekliye düşük maaş vermek hak gasbı

TÜİK’in enflasyon verilerinin ardından düşük emekli aylıkları ve asgarî ücrete ara zam yapılmaması tepki çekti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, asgarî ücrete ara zam yapılmamasını eleştirdi.

Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “TÜİK bile ilk altı ayda tüketici fiyatlarının yüzde 18 arttığını bugün açıkladı ama asgarî ücretliye tek kuruş zam yok. Açlık sınırı olmuş 35 bin 759 lira, asgarî emekli maaşı için bugün iktidarın Meclis’e önerdiği rakam 23 bin 552 lira. Enflasyon karşısında eriyen maaşları telafi etmemek, milyonlarca çalışanın ve emeklinin alın terini görmezden gelmektir. Bu hakkı vermemek emekçinin, emeklinin hakkını gasp etmektir; kul hakkına girmektir. Vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruyan, öngörülebilir bir ekonomi politikasını inşallah biz hayata geçireceğiz. Emekçiyi de emekliyi de çaresiz bırakmayacağız.”

Mutfakta yangın sürüyor

Rize’nin Pazar ilçesinde Emekli Sendikaları Platformu da açıklanan enflasyon verilerine tepki gösterdi. Tüm Emeklilerin Sendikası Pazar Şubesi Sekreteri Arif Bayraktar, “emeklilerin pazarda, markette, eczanede ve kira öderken karşılaştığı gerçek enflasyonun açıklanan rakamların çok üzerinde olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bugün açıklanan enflasyon verileri, milyonlarca emeklinin aylardır yaşadığı gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur. TÜİK’in açıkladığı rakamlar ne olursa olsun, emeklilerin mutfağında yangın sürmektedir. Milyonlarca emekli bugün açlık sınırının altında yaşamaya zorlanmaktadır. Elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım, beslenme ve sağlık giderleri karşısında gelirlerimiz her geçen gün biraz daha erimektedir.”

Ekonomi politikalarının sonucu

Bayraktar, TÜİK’in haziran ayı enflasyonunu aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 32,11 olarak açıkladığını; İTO’nun yıllık enflasyonu yüzde 35,94, ENAG’ın ise yüzde 51,49 olarak duyurduğunu belirtti. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 lira seviyesinde olacağını ifade eden Bayraktar, “Bu tablo bir kader değildir. Bu tablo, yıllardır uygulanan ekonomi politikalarının sonucudur” dedi. Kamu kaynaklarının kullanımına da tepki gösteren Bayraktar, “Türkiye’nin kaynak problemi yoktur. Sorun, var olan kaynakların yurttaşlar arasında eşit ve adil olarak dağıtılmamasıdır” ifadelerini kullandı. Açıklama, “Açıklanan enflasyon değil, yaşanan yoksulluktur. Geçinemiyoruz, mücadele ediyoruz” ifadeleriyle sona erdi.

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Enflasyonu yine emekli düşürdü

Milyonlarca emekli ve ücretlinin maaş zammını etkileyen Haziran enflasyonu tam zam döneminde yine düşük geldi. TÜİK haziran ayında aylık enflasyonu yüzde 0,99, yıllık enflasyonu ise yüzde 32,11 olarak açıkladı. Çarşı pazarda enflasyon aylık bazda yüzde 2’ler civarındayken TÜİK’in yüzde 1’in altında açıkladığı enflasyon verisi emekli ve memurda hayal kırıklığına sebep oldu. Bu yılın ocak ayındaki zam öncesinde de aylık enflasyon birdenbire yüzde 4,84’ten 0.89’a düşmüş ve emekliler bu orana göre zam almıştı. Ancak tartışmalı oran ertesi ay yeniden yüzde 3’e çıkınca ‘Bütçe açığını emeklinin cebinden mi kapatacaksınız’ tepkisi yükselmişti. Karar’ın haberine göre İktisatçı Erkan Aktaş, “Ekonomide güven, doğru verilerle başlar. Doğru ölçülmeyen enflasyon yalnızca maaşları değil, gelir dağılımını, yoksulluğu, orta sınıfın geleceğini ve toplumun refah algısını da etkiler” dedi.

Haber Merkezi

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“Enflasyon hâlâ yüksek ve yapışkan durumda”

Haziran ayında enflasyon beklentilere paralel gerçekleşirken, ekonomistler verinin dezenflasyon sürecini desteklediğini ancak fiyatlama davranışlarındaki katılığın sürdüğünü ve yıl sonu hedefleri konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Stratejist Timothy Ash, enflasyon verilerine yönelik, “Türkiye için iyi haber: İran savaşı kaynaklı enflasyonun daha da yükselmesi eğilimi tersine dönmeye başlamış görünüyor. Yine de enflasyon hâlâ yüksek ve yapışkan durumda” dedi. Prof. Dr. Fatih Özatay, enflasyona yönelik değerlendirmesinde, “Haziran’da da enflasyon değişmedi: %32,1 Mayıs 2025-Haziran 2026 (14 ay) ortalaması: %32,5 Enerji fiyatlarındaki gerileme ile bu müthiş katılık bir miktar gevşer mi? Muhtemelen az biraz. Ama yılı %30’un az altında (%28, %29?) kapatsak bile seçim yaklaşıyor. Seçimden önce %25’e düştü, düştü. Sonrası? “Saldım çayıra Mevlam kayıra”” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi