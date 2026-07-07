Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Firavun’a gidin; çünkü o iyice azdı. Ona yumuşak söz söyleyin, olur ki söz dinler yahut Allah’tan korkar.” Tâhâ Sûresi: 43-44 HADİS: Kanaat tükenmez bir servettir. Camiü’s-Sağir, No: 2954

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