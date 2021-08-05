"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

California'daki orman yangını 22. gününde yeniden şiddetlendi

05 Ağustos 2021, Perşembe 10:47
ABD'nin California eyaletinde yaklaşık 3 hafta önce çıkan ve hala söndürülemeyen orman yangını rüzgarın da etkisiyle daha geniş alana yayıldı.

California'nın kuzey bölgesindeki Butte ve Plumas ilçelerinde başlayan eyaletin en büyük orman yangını 22'inci gününde şiddetli rüzgar etkisiyle tekrar alevlerini artırdı.

Çıkış nedeni henüz net olarak bilinmeyen ve son birkaç günde büyüyen yangın 274 bin dönümden fazla alanı küle çevirirken, alevlerin yalnızca yüzde 35'i kontrol altına alınabildi.

California Orman ve Yangından Koruma Departmanından (Cal Fire) yapılan açıklamada, 14 Temmuz'dan bu yana devam eden ve "Dixie" olarak adlandırılan yangının eyaletin en büyük orman yangını olduğu belirtildi.

Kuvvetli rüzgarların ve çevredeki sarp arazinin alevleri kontrol altına almayı zorlaştırdığı bildirilen açıklamada, yangının tehdit ettiği alan için tahliye kararı alındığı ve bölge sakinlerine daha güvenli olan doğu yönünde hareket etmeleri talimatı verildiği kaydedildi.

Çevre eyaletler de yangından büyük zarar gördü

Yılın en kurak sezonunda büyük yangınların çıktığı ABD'nin batı yakasında, California'nın dışında Oregon eyaleti de ülkede yaşanan en büyük orman yangınına sahne oldu.

Bootleg bölgesinde 6 Temmuz'da başlayan yangında, 413 bin dönümden fazla alan tahrip oldu. Hala devam eden yangın yüzde 84 kontrol altına alındı.

Birbirine komşu iki eyalette eş zamanlı çıkan ve hala söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle bölgenin hava kalitesi olumsuz etkilendi.

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelindeki 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümden fazla alanın kül olduğunu bildirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 79
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Help Turkey" paylaşımlarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı

    California'daki orman yangını 22. gününde yeniden şiddetlendi

    Afganistan'da on binlerce kişi çatışmalar arasında sıkışıp kaldı

    İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırdı

    Meclis acilen toplanmalı

    Kemerköy Termik Santrali'nde yangın alarmı: Tel örgülerine kadar yaklaştı

    '13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız'

    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı

    Manavgat'taki çalışmalara ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

    Kayseri - Kocasinan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Suriye'nin Dera ilindeki camiye saldırı düzenlendi

    4 milyar 250 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

    İstanbul'da su tüketiminde rekor kırıldı

    Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Afganistan Savunma Bakanı'nın evinin önündeki saldırıda 8 kişi öldü

    Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle insanlar evini terk ediyor

    Son 8 günde çıkan 174 yangının 160'ı kontrol altına alındı

    Yangınlar bağıra bağıra geldi

    Aşırı sıcaklardan sonra yağış bekleniyor

    Trakya’nın suyu azalıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    17 Ağustos’tan 22 yıl sonra
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Müthiş bir yangın var, söndürmeye koşuyorum
    Genel

    Meclis acilen toplanmalı
    Ali FERŞADOĞLU

    Korkutmacalı münafık sistem
    Ahmet BATTAL

    Orman yakana müdahale hakkı ve sınırı
    Cevher İLHAN

    Yine felâket siyasileştiriliyor…
    Süleyman KÖSMENE

    Aile hayatında sabır ve adalet
    Faruk ÇAKIR

    Yalanlarla mücadele
    Mikail YAPRAK

    Düğünün düğümü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.