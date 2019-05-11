Kuzey Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Cezayir'de yüz binlerce kişi cuma namazı sonrası "Buteflika rejimi temsilcileri görevi bıraksın" diyerek gösteri düzenledi.

Protestoların 12'inci haftasında eylemcilerin hedefinde bu defa da Genelkurmay Başkanı Kaid Salah, geçici Devlet Başkanı Abdülkadir bin Salih ve Abdulaziz Buteflika yönetimi döneminden kalan eski siyasetçiler vardı.

Başkent Cezayir başta olmak üzere ülke genelinde birçok kentte yüz binlerce gösterici, "Buteflika rejimi temsilcileri görevi bıraksın" çağrısında bulundu.

Protestoların sembolü haline gelen Merkez Postane Meydanı'nda toplanan Cezayirliler, "Durmayacağız", "Oruç meydanlara inmemize engel değil", "Bırakın artık" yazılı pankartlar taşıdı.

Bazı göstericiler ise "Kaid Salah istifa et", "Cezayir diktatör değil sivil bir hükümet istiyor" mesajları verdi.

Eski rejimi temsil eden kişilerin görevlerinden alınmaları ve yargılanmalarını talep eden göstericiler, geçiş döneminin söz konusu kişilerin denetiminde olmasına karşı çıktı.

Şubat ayından bu yana düzenlenen gösteriler neticesinde istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ve eski istihbarat başkanları Muhammed Medin ile Beşir Tartag hakkında geçen pazar "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla geçici tutuklama kararı verilmişti.

Perşembe günü de Cezayir'de İşçi Partisi Genel Sekreteri ve eski cumhurbaşkanı adayı Louisa Hanun hakkında "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla soruşturma açılmış, Belide Askeri Mahkemesi'nde Hanun için geçici tutuklama kararı verilmişti.

Cezayir'deki tarihi nitelikteki kitlesel protestolar, 20 yıldır yönetimde olan Abdulaziz Buteflika'nın devam eden protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmesine rağmen 2 aydan fazladır aralıksız devam ediyor.

Cezayir sokağındaki protestolarda, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşan isimlerden hesap sorulması talebi başından beri devam ediyor.