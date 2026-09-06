İşgalci, aktivistleri yine engelledi

İsrail ordusu, aktivistlerin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus şehrine bağlı Kusra beldesinde ordunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ablukası altında yaşayan Filistinlilere ulaşmasına izin vermedi.

Yaklaşık 50 İsrailli aktivist, İsrail ordusunun kapalı bölge ilan ettiği Ras el-Ayn bölgesine ulaşmak için Kusra’ya geldi. İsrail ordusu, bölgeye çıkan yolu çok sayıda asker ve araçla kapatarak aktivistlerin tepedeki 3 evde abluka altında yaşayan Filistinlilere ulaşmasına engel oldu. AA

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