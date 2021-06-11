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12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Çin, Uygurlara sistematik işkence yapıyor

11 Haziran 2021, Cuma 23:01
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ ÇİN’İN UYGURLARA YÖNELİK SİSTEMATİK BASKISINI RAPORLAŞTIRDI. RAPORDA, ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI YAPILARAK, ÇİN’İN İNSANLIĞA KARŞI İŞLEDİĞİ SUÇLARA SON VERMESİ İSTENDİ.

Uluslararası Af Örgütü tarafından hazırlanan ve sonucu Perşembe günü açıklanan bir raporda, Çin’in Sincan eyaletindeki Müslüman azınlığa uyguladığı sistematik şiddete dikkat çekilerek, Uygurların, Kazakların ve çoğunluğu Müslüman diğer etnik azınlıkların, devlet eliyle yürütülen ve insanlığa karşı suçlar kapsamına giren sistematik toplu gözaltılara, işkenceye ve zulme maruz bırakıldığı belirtildi. DW’deki habere göre 160 sayfalık raporda yüz binlerce Uygur ve diğer Müslüman etnik grupların son yıllarda kamplarda tutuldukları ve buralarda işkenceye maruz bırakıldıkları belirtilerek, söz konusu kampların kapatılması talep edildi. Raporda, uluslar arası topluma da çağrı yapılarak, Çin’in insanlığa karşı işlediği suçlara son vermesi istendi.

İşkence görüyorlar

Rapor hazırlanırken geçmişte kamplarda tutulan 50’den fazla kişi ile görüşüldü. Eski tutuklular, Çinli yetkililerin insanları dil, dini inanç ve kültürlerinden nasıl vazgeçmeye zorladıklarını anlattılar. Uzmanlara bilgi veren eski tutuklular, dini bir görsele sahip olmak veya yurtdışındaki bir kişiyle iletişim kurmak gibi Çin’de tamamen yasal olan eylemler gerekçe gösterilerek tutuklanıp kamplara yerleştirildiklerini ileri sürdüler. Rapor için görüşlerine başvurulan kişilerin tamamı kamplarda işkence gördüklerini veya başka bir şekilde istismar edildiklerini, hareket özgürlüklerinin ciddi şekilde kısıtlandığını aktardılar. Uluslararası Af Örgütü’nün görüştüğü, kamplardan hayatta kalan kişilerin birçoğu önce polis merkezlerinde sorgulandı ve kampa gönderilmeden önce biyometrik ve tıbbî bilgileri kaydedildi. Bu kişiler çoğunlukla “kaplan sandalye” adı verilen, vücutlarını acı verici pozisyonlarda tutan, demir ayakların ve kelepçelerin bağlı olduğu çelik sandalyelerde sorgulandı. Polis merkezlerinde dayak, uykudan yoksun bırakma ve aşırı kalabalık yaygındı. Alıkonulan kişiler sorgu ve sevk sırasında kafalarına başlık geçirildiğini ve zincirlendiklerini bildirdi.

Çin reddediyor

Pekin ise uzun süredir dile getirilen suçlamaları reddediyor ve uygulamalarını aşırılık yanlısı kişilere yönelik eğitim ve çalışma programları olarak savunuyor. İnsanlığa karşı işlenen suçlar ve diğer ciddî insan hakları ihlallerinin azınlıkların dini- kültürel kimliklerinin silinmesine yol açabileceğini vurgulayan Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, “Çinli yetkililer Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde akıl almaz boyutlarda bir distopik mekân kurdu. Uygurlar, Kazaklar ve diğer Müslüman azınlıklar, dini ve kültürel kimliklerini yok etmekle tehdit eden insanlığa karşı suçlar ve diğer ciddî insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya” dedi.

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