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9 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Columbia Üniversitesi’ne Filistin’e destek cezası

09 Mart 2025, Pazar 04:44
ABD’de Donald Trump yönetimi, Gazze’ye destek gösterilerinin merkez üssü olan Columbia Üniversitesinin 400 milyon dolarlık fonunu, “antisemitizmle mücadelede eksiklik” gösterdiği gerekçesiyle iptal etti.

ABD Genel Hizmetler İdaresi (GSA), Adalet Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı ile yaptığı ortak açıklamada, Columbia Üniversitesinin federal kurumlarla yapmış olduğu çeşitli kategorilerdeki kontratlarının iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, toplam değeri 400 milyon doları bulan fonlar, üniversite “antisemitizmle yeterince mücadele etmediği” ve “Yahudî öğrencileri ve personeli koruyamadığı” için iptal edildi.

Açıklamaya sosyal medyadan tepki gösteren birçok kişi, ABD’de geçen yıl ülke genelindeki üniversite kampüslerine yayılan Gazze’ye destek gösterilerinin başladığı yer olan Columbia Üniversitesinin bu yolla “cezalandırıldığı” yorumunu yaptı.

Geçen yılki protestolarda antisemitizm ve Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) iddiaları ortaya atılmış, Columbia Üniversitesi ise antisemitizmle mücadele etmek için ciddi çaba gösterdiğini açıklamıştı. İsrail’in Gazze’deki soykırımına ve ABD’nin İsrail’e koşulsuz desteğine tepki gösteren üniversite öğrencileri, geçen yıl bahar aylarında haftalarca süren gösteriler düzenlemişti. ABD Başkanı Trump, kampüslerdeki “yasa dışı” gösterilere izin veren okulların devletten aldıkları her türlü fonu kesme tehdidinde bulunmuştu.

AA

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