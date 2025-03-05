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5 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Danıştay avukatlara yönelik başörtüsü yasağını onadı

05 Mart 2025, Çarşamba 13:52
Fransa'da Danıştayın avukatlara yönelik başörtüsü yasağını onadığı belirtildi.

Yerel medyadaki haberlere göre Danıştay, Fransa Ulusal Barolar Birliğinin avukatlara yönelik başörtüsü dahil farklı simgeleri yasaklayan bir önergeyi kabul etmesine yapılan itirazı değerlendirdi.

İtiraza ilişkin bu hafta başında verdiği kararda Danıştay, avukatlık mesleğini düzenleyen yasanın 3. maddesinin tek tip kıyafet giymeyi zorunlu kılarak bu mesleği icra edenlere ayırt edici simgeler takmasını da engellediğini savundu.

Danıştay, birliğin söz konusu önergeyi kabul ederek, mevcut yasadaki hükümlerin nasıl uygulanacağı konusunda bilgi verdiğine hükmetti.

Tüm avukatların tek tip kıyafet giymesinin, müvekkillerinin çıkarlarını savunmanın dışında herhangi bir kişisel tercihini yansıtmalarını önlediğini belirten Danıştay, avukatlar için tek tip kıyafetin yargılananlar arasında eşitliği sağlamaya yardımcı olduğuna ve bunun "adil yargılanma hakkının gerekli bir koşulu olduğuna" kanaat getirdi.

Fransa Ulusal Barolar Birliği, Eylül 2023'te avukatlar için başörtüsünü de kapsayan farklı simgeleri yasaklayan bir önerge kabul etmişti.

Önerge, avukatların cübbeleri dışında "ayırt edici simge takmasını" yasaklamayı kapsıyordu.

Fransa'nın Avukatları Sendikası, yasağın avukatların bağımsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle birliğin bu kararının askıya alınması talebiyle Danıştaya başvurmuştu.

AA

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