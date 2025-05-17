Demokratlar nihayet harekete geçti: Gazze için karar tasarısı sundular

ABD’DE 30 DEMOKRAT SENATÖR, İSRAİL’İN GAZZE’YE İNSANÎ YARDIM VE TIBBÎ MALZEME GİRİŞİNİ ENGELLEYEN ABLUKASINI SONLANDIRMASI İÇİN TRUMP YÖNETİMİNE ÇAĞRIDA BULUNDU.

İNSANLIK DIŞI ABLUKA SONA ERSİN

Vermont Senatörü Peter Welch'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 ABD senatörü, Gazze’de derinleşen insanî krize karşı harekete geçti. ABD'de 30 Demokrat senatör, İsrail'in Gazze'ye insanî yardım ve tıbbî malzeme girişini engelleyen ablukasını sonlandırmak için Başkan Donald Trump yönetimine tüm diplomatik yolların kullanılması çağrısında bulunan bir karar tasarısı sundu.

KASITLI AÇ BIRAKMA KABUL EDİLEMEZ

Gazze'de devam eden insanî krizden duydukları ciddi endişeyi dile getiren senatörler, on binlerce çocuğun açlıktan ölmek üzere olduğunu belirtti. Welch, "Gazze'de yarım milyon Filistinli açlıkla karşı karşıya ve bu sayı giderek artıyor" dedi. Gıda ve ilâç taşıyan insanî yardım tırlarının sınırın hemen ötesinde beklemekte olduğunu kaydeden Welch, "kasıtlı aç bırakma politikasının" kabul edilemez olduğunu söyledi.

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Yarım milyon Filistinli açlıkla karşı karşıya

ABD’li 30 Demokrat senatör, Gazze’de derinleşen insanî krize karşı harekete geçti. Gazze’de iki aydır uygulanan gıda ve ilaç ablukasına tepki gösteren 30 senatör, İsrail’in Gazze’ye insanî yardım ve tıbbî malzeme girişini engelleyen ablukasını sona erdirmek için tüm diplomatik yolların kullanılmasını talep eden bir karar tasarısı sundu. Gazze’de devam eden insanî krizden duydukları ciddî endişeyi dile getiren senatörler, on binlerce çocuğun açlıktan ölmek üzere olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin ABD Senatosunda konuşma yapan Vermont Senatörü Peter Welch, “Gazze’de yarım milyon Filistinli açlıkla karşı karşıya ve bu sayı giderek artıyor” dedi. Gıda ve ilaç taşıyan insanî yardım tırlarının sınırın hemen ötesinde beklemekte olduğunu kaydeden Welch, “kasıtlı aç bırakma politikasının” kabul edilemez olduğunu söyledi. Welch, “Bu ablukayı ve savaşı sona erdirmek için elimizden geleni yapmak hepimizin çabası olmalıdır.” şeklinde konuştu. Senatörlerin önergesi, Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü (Anera) başta olmak üzere insanî yardım kuruluşlarından destek gördü.

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Hamas: saldırıların sona ermesi için tüm esirleri salıvermeye hazırız

Hamas Siyasî Büro Üyesi Basim Naim, İngiliz Sky News televizyonuna konuştu. Naim, Gazze’de saldırıların sona ermesi için ABD yönetiminden temsilcilerle görüştüklerini söyledi. Akan kanı durdurmak için tüm esirleri salmaya hazır olduklarını dile getiren Naim, “Amerikalılara ve aracılara savaşı bitireceğine emin olabileceksek tüm esirleri hemen salıvermeye hazır olduğumuzu söyledik” diye konuştu. İsrail’in 75 yılı aşkın işgalinin bugüne zemin hazırladığının altını çizen Naim, İsrail’in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten önce de Filistinlilerin öldürüldüğünü vurguladı.