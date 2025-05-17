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17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Demokratlar nihayet harekete geçti: Gazze için karar tasarısı sundular

17 Mayıs 2025, Cumartesi 00:54
ABD’DE 30 DEMOKRAT SENATÖR, İSRAİL’İN GAZZE’YE İNSANÎ YARDIM VE TIBBÎ MALZEME GİRİŞİNİ ENGELLEYEN ABLUKASINI SONLANDIRMASI İÇİN TRUMP YÖNETİMİNE ÇAĞRIDA BULUNDU.

İNSANLIK DIŞI ABLUKA SONA ERSİN

Vermont Senatörü Peter Welch'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 ABD senatörü, Gazze’de derinleşen insanî krize karşı harekete geçti. ABD'de 30 Demokrat senatör, İsrail'in Gazze'ye insanî yardım ve tıbbî malzeme girişini engelleyen ablukasını sonlandırmak için Başkan Donald Trump yönetimine tüm diplomatik yolların kullanılması çağrısında bulunan bir karar tasarısı sundu.

KASITLI AÇ BIRAKMA KABUL EDİLEMEZ

Gazze'de devam eden insanî krizden duydukları ciddi endişeyi dile getiren senatörler, on binlerce çocuğun açlıktan ölmek üzere olduğunu belirtti. Welch, "Gazze'de yarım milyon Filistinli açlıkla karşı karşıya ve bu sayı giderek artıyor" dedi. Gıda ve ilâç taşıyan insanî yardım tırlarının sınırın hemen ötesinde beklemekte olduğunu kaydeden Welch, "kasıtlı aç bırakma politikasının" kabul edilemez olduğunu söyledi.

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Yarım milyon Filistinli açlıkla karşı karşıya

 

ABD’li 30 Demokrat senatör, Gazze’de derinleşen insanî krize karşı harekete geçti. Gazze’de iki aydır uygulanan gıda ve ilaç ablukasına tepki gösteren 30 senatör, İsrail’in Gazze’ye insanî yardım ve tıbbî malzeme girişini engelleyen ablukasını sona erdirmek için tüm diplomatik yolların kullanılmasını talep eden bir karar tasarısı sundu. Gazze’de devam eden insanî krizden duydukları ciddî endişeyi dile getiren senatörler, on binlerce çocuğun açlıktan ölmek üzere olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin ABD Senatosunda konuşma yapan Vermont Senatörü Peter Welch, “Gazze’de yarım milyon Filistinli açlıkla karşı karşıya ve bu sayı giderek artıyor” dedi. Gıda ve ilaç taşıyan insanî yardım tırlarının sınırın hemen ötesinde beklemekte olduğunu kaydeden Welch, “kasıtlı aç bırakma politikasının” kabul edilemez olduğunu söyledi. Welch, “Bu ablukayı ve savaşı sona erdirmek için elimizden geleni yapmak hepimizin çabası olmalıdır.” şeklinde konuştu. Senatörlerin önergesi, Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü (Anera) başta olmak üzere insanî yardım kuruluşlarından destek gördü.

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Hamas: saldırıların sona ermesi için tüm esirleri salıvermeye hazırız

Hamas Siyasî Büro Üyesi Basim Naim, İngiliz Sky News televizyonuna konuştu. Naim, Gazze’de saldırıların sona ermesi için ABD yönetiminden temsilcilerle görüştüklerini söyledi. Akan kanı durdurmak için tüm esirleri salmaya hazır olduklarını dile getiren Naim, “Amerikalılara ve aracılara savaşı bitireceğine emin olabileceksek tüm esirleri hemen salıvermeye hazır olduğumuzu söyledik” diye konuştu. İsrail’in 75 yılı aşkın işgalinin bugüne zemin hazırladığının altını çizen Naim, İsrail’in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten önce de Filistinlilerin öldürüldüğünü vurguladı.

 

AA

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Yorumlar

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  • S.topuz

    17.5.2025 03:14:00

    😭😭😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Bu yapılan Katliam, Zulüm ve Tahribatların, masum Bebeklerin, Kadınların, Beli bükük Ihtiyarların ve Hayvanat ve Nebatâtın hesabları bu Dünyayla sınırlı kalmaz, işledikleri günahlar, ZULÜMLER ve KATTLİAMLAR o kadar çok ki, ancak CEHENNEM, hatta Esfel-i Safilîn ancak temizler bunlar gibi Firaunlaşmış ZÂLİM ve KÂTİLLERİ! İyi ki ÂHİRET ve HAŞİR ve tekrar Diriliş var! Yoksa Zalimlerin yaptıkları yanına kâr kalacaktı! Mazlum ve Masumlar hakkını alamadan yok olup gidilecekti! KÂTİLLER, KÂFİRLER, ZÂLİMLER ve MÜNAFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! Lâilâhe İLLALLAH, MUHAMMEDÜN RASÜLULLAH! 🙌🌹🤲🌹❤🌙☝️🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸

  • S.topuz

    17.5.2025 03:12:45

    Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulamaları, katliam ve kıyımları sadece Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün "İNSANLIK ve DÜNYA BARIŞI" için büyük bir "TEHLİKE ve TEHDİT" mahiyeti taşımaktadır! Tüm suçlular, Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa, bunun sonu nereye varacağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olan Dünya âlem "Mercilere ve Siyasîlere" duyurulur! Aksi halde YARIN çoook geç olabilir, Allah muhafaza! 😥😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Eeey Âlem-i İNSANLIK, Eeeey Âlem-i İSLÂM, Eeeey A.B.D! Daha ne zamana kadar seyredeceksiniz?... Yuuuh, yuuuuh, yine yuuuuh.

  • S.topuz

    17.5.2025 03:11:39

    "ZULME RIZA ZULÜMDÜR, KÜFRE RIZA KÜFÜRDÜR!" 😢🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Eeey Âlem-i İNSANLIK, Eeeeey Âlem-i İslâm, Eeeeey NATO-OTAN, utan utan! Eeeeey AB, Eeeeey BM, Eeeeey ABD, Eeeey İngiltere, Eeeeey Almanya, Eeeeey Fransa, vd.! Daha ne zamana kadar seyredecek ve Bomba ve Silâh sevkedecek ve alış-verişe devam edecek ve bekliyeceksiniiiizzz?.. Daha ne kadar MÂSUM ve SAVUNMASIZ İNSANLAR'ın katledilmesi lâzım?! Yetmedi miiii? Yuuuh! Yuuuuh! Yine Yuuuuuuuuuhhhhh! ZÂLiMLER, KÂTiLLER, KÂFiRLER ve MÜNÂFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! "Es Sabru miftahul FEREC!" "Lâ tehzen, İnnallahe meanâ! " "Allâhü veliyyüllezîne emenü!" 😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙😭😭😪😡😤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸

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