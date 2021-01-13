"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Deyrizor'da YPG/PKK işgalindeki bölgelerde sivilleri hedef alan saldırılar arttı

13 Ocak 2021, Çarşamba 14:50
Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde son dönemde sivilleri hedef alan silahlı saldırılar arttı.

Deyrizor'da YPG/PKK'nın işgalinde bulunan kırsal kesimde örgüt karşıtı gösterilere sahne olan bölgelerde, son 5 ayda en az 70 sivil faili meçhul silahlı saldırılar sonucu can verdi.

Geçen yıl ağustos başlarında Akidet Kabilesi önderlerini hedef alan saldırılar sonrası tansiyonun yükseldiği Deyrizor'da sivillere yönelik saldırılar son dönemde hız kazandı.

Deyrizor'da terör örgütü YPG/PKK karşıtı gösterilere sıkça sahne olan kırsal kesimde, son 5 ayda, aralarında kabile ve aşiret önderlerinin de bulunduğu en az 70 sivil, kimliği bilinmeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırılarda öldü.

Suikastlar, çoğu zaman bomba düzeneği veya silahlı saldırılarla gerçekleştirilirken, terör örgütü YPG/PKK ise karşıt seslerin yükseldiği bölgelerde yaşanan bu olayların üzerini kapatarak halkın can güvenliğini hiçe sayıyor.

Bölge halkı da terör örgütü YPG/PKK ve destekçisi ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerini, örgütün işgaline direnen bölgeyi kasıtlı olarak kaosa sürüklemekle suçluyor.

Kabile liderleri hedef alınıyor

Deyrizor'da örgüt işgalindeki yerleşimler, nerdeyse her gün suikast veya suikast girişimlerine sahne olurken, saldırıların özellikle bölgenin ileri gelenlerini hedef alması dikkati çekiyor.

Ekim 2020'de Şuheyl beldesinin yerel meclis üyesi Emlah Muhsin ile El-Subha beldesinin ileri gelenlerinden Abdulvehhab Veys El-Habib ve Halit El-Halif silahlı kişilerce öldürüldü.

Kasım ayında da Deyrizor'un doğu kırsalında Haçna beldesinde Muhammed Abdurrezak Muhammed ve İbraihm Attiye gibi toplum ve kanaat önderleri kimliği bilinmeyen kişilerin saldırılarının kurbanı oldu.

Deyrizor'un doğu kırsalındaki Havayıç köyünde de Akidet kabilesi önderlerinden Şeyh Talyuş Şettat El-Lafi ve oğlu Mahmud El-Lafi, 11 Ocak'ta evlerinde ölü bulundu.

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, YPG/PKK'yı suçladı

Suriye'de 150'den fazla Arap, Türkmen, Kürt ve Süryani aşiret liderinin Aralık 2018'de tek çatı altında birleşerek kurduğu Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, YPG/PKK işgalindeki bölgelerde son dönemde artan suikastlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Arap aşiret önderlerinin terör örgütüne karşı direnen bölge halkına destek vermesinden dolayı son dönemde YPG/PKK'lı teröristlerce hedef alındığı belirtilirken, örgütün Suriye halkına karşı işlediği suçlar kınandı.

Deyrizor'daki durum

Deyrizor'un doğu kırsalındaki Havayıç köyünde 2 Ağustos 2020'de Akidet kabilesi önderlerinden Şeyh Mutşir el-Hammud el-Hivil ve Şeyh İbrahim el-Halil el-Abbud el-Cedan'ın silahlı saldırıya uğramasının ardından bölge halkı, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı protestolarını genişletti.

YPG/PKK'nin işgal altında tuttuğu bölgelerde yaşayan Araplar, bölge halkı arasında ayrımcılık yapılması, olumsuz yaşam koşulları ile bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluğu sık sık protesto ediyor.

Terör örgütü ise gösterilere katılanların evlerine baskınlar düzenleyip çeşitli bahanelerle aralarında yaşlı, çocuk ve hastaların da bulunduğu sivilleri alıkoyuyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı verilerine göre, terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulan 4 bine yakın kişinin akıbeti belirsizliğini koruyor. ​​​​​​​

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016'dan bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı ise Kasım 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın çekilmesinin ardından, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Beşşar Esed rejiminin kontrolüne geçti.

AA

Okunma Sayısı: 106
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan - Putin görüşmesinde gündem: Dağlık Karabağ

    Yüz binleri ağırladı
    📷

    'İkiz Şelale' ziyaretçilerini bekliyor

    Netanyahu'nun duruşmasının ertelenmesine tepkiler devam ediyor

    İki aile daha Diyarbakır annelerinin arasına katıldı

    Ankara'da hem yağmur hem kar yağışı etkili oldu

    Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin karar iptal edildi

    İzmir'deki selin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    AB rotasına demokrasiyle dönülür

    Aşı ‘2. El’in ateşini yükseltecek

    Ormanlar ranta açılıyor

    TÜİK’in işsizlik verileri gerçekleri gizliyor

    Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

    'Şiddet istemiyorum'

    'Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1000'in altına indi'

    Sivas'ta son 91 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı

    Pandemi ölümleri dört kat fazla

    Sultan I. Kılıçarslan'ın mezarı bulundu

    Emekli asgari ücretin altında

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakı; devam ve dikkat!
    Genel

    Aşı ‘2. El’in ateşini yükseltecek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    SALİH SÜTÇÜOĞLU

    Hacı Kemal Ağabey, Gazeteden güzel vecizeleri kesip cebinde taşıyordu
    Ahmet BATTAL

    Sözde bir türlü, özde bin türlü
    Feyzullah ERGÜN

    Antioksidan deposu: Patates
    Süleyman KÖSMENE

    Georgeus’un imanı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sürü psikozundan kurtulma zamanı
    Faruk ÇAKIR

    Kutuplaşmayı kim durduracak?
    Cenk ÇALIK

    Yeni Asya EuronurTV...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.